Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονη αντιπαράθεση επικράτησε στον αέρα του ΣΚΑΙ με αφορμή τη συζήτηση που έγινε για το ζήτημα των μεταλλαγμένων τροφίμων. Ο Νικόλας Φαραντούρης κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε ρύθμιση που οδηγεί στην αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων από τις συσκευασίες προϊόντων στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «είχαμε μια μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή με επιφυλάξεις στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα».

«Άγριος καυγάς» στον αέρα του ΣΚΑΪ για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα μεταξύ Φαραντούρη και Πορτοσάλτε

Επεσήμανε ακόμα ότι «η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών, όχι μόνο υπερθεμάτισε, στήριξε την πρόταση υπέρ των μεταλλαγμένων. Όχι μόνο αυτό αλλά να σου στερούν το δικαίωμα να επιλέξεις εάν θες να φας μεταλλαγμένα».

Advertisement

Advertisement

Ο Νικόλας Φαραντούρης συνέχισε την κριτική του προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών όχι μόνο υπερθεμάτισε, αλλά στήριξε την πρόταση υπέρ των μεταλλαγμένων. Όχι μόνο αυτό, αλλά σου στερούν το δικαίωμα να επιλέξεις εάν θέλεις να φας μεταλλαγμένα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άρης Πορτοσάλτε ρώτησε τον κ. Φαραντούρη τι στάση κράτησε ο πολιτικός χώρος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ με τον ευρωβουλευτή να απαντά σε έντονο ύφος λέγοντας πως: «Οι ομοϊδεάτες του κ. Πορτοσάλτε, οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί, ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας για τα μεταλλαγμένα».

Πρόσθεσε, δε, με αιχμηρό τρόπο ότι «άρα, με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος σχολίασε σκωπτικά: «Μπράβο, Φαραντούρης, λαϊκιστής με βούλα».

Ωστόσο, ο Νικόλας Φαραντούρης επέμεινε και πρόσθεσε πως «και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα συγκεντρώνονται έτσι στα χέρια δύο εταιρειών, άρα η αγροτική παραγωγή, οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα είναι στα χέρια δύο εταιρειών».