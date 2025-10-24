Οι περισσότεροι προσπαθούμε να υιοθετήσουμε πιο υγιεινές συνήθειες, να επιλέγουμε αγνές τροφές και να ακολουθούμε έναν ήρεμο τρόπο ζωής. Σε μια κοινωνία όμως που ζει με ταχείς ρυθμούς η παραδοσιακή κουζίνα της γιαγιάς ανάβει όλο και λιγότερο. Τα τρόφιμα που καταναλώνουμε στην καθημερινότητά μας είναι τα περισσότερα επεξεργασμένα, καθώς έχουν υποστεί διάφορες διεργασίες, όπως παστερίωση, ξήρανση, ψήσιμο, άλεση και διάφορα άλλα. Δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε όλα κι ούτε είναι όλα τα επεξεργασμένα ανθυγιεινά. Υπάρχουν όμως ορισμένα τρόφιμα των οποίων ο βαθμός επεξεργασίας είναι αυξημένος με αποτέλεσμα να θεωρούνται επίσημα βλαβερά. Πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση των υπέρ επεξεργασμένων τροφίμων με χρόνια νοσήματα υγείας όπως καρδιαγγειακά, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.

Μιλήσαμε με τη διατροφολόγο κα Αλιόνα Στρατουλάτ, η οποία μας εξήγησε ποια τρόφιμα θεωρούνται υπερ επεξεργασμένα κι εμείς τα καταναλώνουμε καθημερινά σαν αθώα.

Υπερ επεξεργασμένα

Αλλαντικά: Περιέχουν πολύ αλάτι, συντηρητικά και ενισχυτικά γεύσης, νιτρικά και νιτρώδη άλατα για συντήρηση, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία και γι ΄αυτό τα αλλαντικά έχουν ταξινομηθεί επίσημα ως καρκινογόνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ακόμα και η γαλοπούλα που πολλοί τη θεωρούν υγιεινή είναι ένα επιβαρυμένο -από πλευράς συστατικών- αλλαντικό.

Γιαούρτι με γεύση: Ένα γιαούρτι που περιέχει κομματάκια φρούτων φαίνεται πολύ ελαφρύ, υγιεινό και αθώο. Κι όμως το γιαούρτι με γεύση περιέχει χρωστικά αρώματα, ζάχαρη, γλυκαντικά, πηκτικά και επεξεργασμένα φρούτα. Δεν είναι κανονικό γιαούρτι, αλλά επιδόρπιο γιαουρτιού με χαμηλή θρεπτική αξία.

Ψωμί του τοστ: Σε αντίθεση με το παραδοσιακό που μπαγιατεύει γρήγορα, το ψωμί του τοστ παραμένει μαλακό και αφράτο για πάρα πολλές μέρες. Αυτό συμβαίνει γιατί περιέχει βελτιωτικά, τροποποιημένο άμυλο και πολλά συντηρητικά. Στην πραγματικότητα είναι ένα τρόφιμο που δέχεται μεγάλη επεξεργασία για διατηρηθεί αναλλοίωτο.

Συσκευασμένα δημητριακά: Τα περισσότερα παραπλανούν με την αναγραφή «χωρίς προσθήκη ζάχαρης». Περιέχουν όμως διάφορα σιρόπια, γλυκαντικά, αρώματα, χρωστικές και πρόσθετα στοιχεία για να έχουν πιο τραγανή υφή. Αποτέλεσμα; Μοιάζουν περισσότερο με γλυκό παρά με πρωϊνό γεύμα.

Διάφορες σάλτσες: Σάλτσες, σως και μαρινάδες, από τις μπάρμπεκιου μέχρι τις έτοιμες για ζυμαρικά. Είναι γεμάτες με αλάτι, ζάχαρη, ενισχυτικά γεύσης και άλλα πρόσθετα για να διατηρηθούν για μήνες στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αλλά και του σπιτιού.

Μπάρες δημητριακών: Θεωρούμε ότι είναι μια υγιεινή, εύκολη, γρήγορη και νόστιμη λύση, αλλά είναι επίσης γεμάτες με ζάχαρη, γλυκαντικά και πρόσθετα συστατικά. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε τις τυποποιημένες και να φτιάχνουμε -αν μπορούμε- δικές μας στο σπίτι.