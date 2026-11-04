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Για μία ακόμη φορά, σε μία ακόμη δημοσκόπηση, δύο στους τρεις πολίτες ζητούν αλλαγή κυβέρνησης. Η τελευταία έρευνα της ALCO ανεβάζει το ποσοστό στο 68%. Ένα εύρημα που δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται ως απλή στατιστική καταγραφή.

Η ακρίβεια καθορίζει την πολιτική συμπεριφορά

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Ο βασικός πυλώνας της δυσαρέσκειας είναι η ακρίβεια. Στα ράφια των σουπερμάρκετ, στα ενοίκια, στην ενέργεια. Βεβαίως υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες. Κανείς δεν τους παραγνωρίζει. Αλλά οι πολίτες θεωρούν ότι η κυβέρνηση επιμένει περισσότερο στα επιδόματα και στα διάφορα pass παρά σε ριζικές παρεμβάσεις.

Ζητούν μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης, φορολογικές ελαφρύνσεις και πραγματική σύγκρουση με φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Η οικογένεια που δεν βγάζει τον μήνα

Από αυτήν εδώ τη στήλη της HuffPost έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι στις επόμενες εκλογές ο κόσμος θα ψηφίσει με την τσέπη του.

Γιατί τι σημασία έχουν οι οικονομικοί δείκτες, όταν μια οικογένεια δυσκολεύεται να γεμίσει το ψυγείο της; Όταν μετά τις πρώτες είκοσι ημέρες του μήνα αρχίζει να μετράει τα τελευταία ευρώ;

Ο κόσμος κουράστηκε από τα κάθε λογής «καλάθια». Θέλει μισθούς που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και ουσιαστικούς ελέγχους σε εισαγωγείς, προμηθευτές, διακινητές και σουπερμάρκετ.

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Το μήνυμα και προς την αντιπολίτευση

Η ALCO καταγράφει στην πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία στο 23,4% και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο 13,4%, με υποχώρηση και των δύο.

Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε εμπιστοσύνη προς την αντιπολίτευση.

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Μέχρι τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Υποσχέσεις, εξαγγελίες, αντιπαραθέσεις. Όμως ένα είναι βέβαιο: Στις κάλπες θα μιλήσει η τσέπη. Η κάλπη θα στηθεί μέσα στην κουζίνα κάθε ελληνικού σπιτιού. Και εκεί οι αριθμοί δεν μαγ