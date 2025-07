Οι υπογραφές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ– Κύπρου θα «πέσουν» μέσα στο 2025, αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του υπουργείου Ενέργειας της χώρας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη την Κυριακή, με τη συμμετοχή του Ισραηλινού υπουργού Ενέργειας Ιλάι Κοέν και του Κύπριου υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργου Παπαναστασίου, συμφωνήθηκε πως «το ηλεκτρικό καλώδιο (IMEC project) σύνδεσης των δύο χωρών- και, στο μέλλον, σύνδεσης της Κύπρου με την Ευρώπη- θα υπογραφεί αυτό το έτος».

Όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του οράματος του IMEC (India- Middle East- Europe Economic Corridor), «του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ».

«Η εγκατάσταση του καλωδίου ηλεκτροδότησης είναι σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια δεδομένου ότι το Ισραήλ θεωρείται “νησιωτικό έθνος” από ενεργειακής άποψης και εφόσον ο διάδρομος υποδομών θα αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, μεταξύ της Ινδίας και της Ευρώπης. Επίσης συζητήθηκε συμφωνία ως προς τον διαχωρισμό του κοιτάσματος αερίου “Αφροδίτη- Γισάι” μεταξύ των δύο χωρών, οι διαπραγματεύσεις για το οποίο είναι σε προχωρημένο επίπεδο, και το οποίο αναμένεται να υπογραφεί τους επόμενους δύο μήνες» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

At the diplomatic meeting held between Prime Minister Netanyahu and @PresidentCYP @Christodulides it was agreed that the electricity cable (IMEC project) linking the 2 countries – and in the future, linking Cyprus with Europe – would be signed this year.https://t.co/welTB3VNUJ pic.twitter.com/QGbGb7DLoF