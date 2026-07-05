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Ο Χακάν Φιντάν φαίνεται να πήρε πολύ αέρα μετά τα ευρωπαϊκά χάδια προς την Άγκυρα. Μια χώρα που κατέχει το 37% της Κύπρου, που φυλακίζει αντιφρονούντες και δεν αντέχει ούτε τη σάτιρα, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα αποφασίζει. Η ομοφωνία δεν είναι γραφειοκρατική λεπτομέρεια. Είναι ασπίδα μικρών κρατών και εθνικών συμφερόντων. Κάποιος πρέπει να του το θυμίσει, καθαρά και θεσμικά.

Υπάρχει όμως και η υπόθεση Ντόκου. Δεν είναι μόνο προσωπικό ζήτημα. Είναι κυρίως ζήτημα μηχανισμών ασφαλείας. Πώς ανοίγει τέτοια επικοινωνία, με άγνωστα πρόσωπα, χωρίς απόλυτο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής προστασίας; Εκεί πρέπει να ξεκινήσει η έρευνα.

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