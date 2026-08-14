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Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της περιλάμβανε συστηματική εργασία και τη σύνταξη δύο ολοκληρωμένων προγραμματικών προτάσεων για τον Πολιτισμό και τον Κινηματογράφο.

Η ίδια αναφέρεται σε συνάντηση που πραγματοποίησε με εκπροσώπους εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού για τη συζήτηση θεμάτων του κλάδου.

Τονίζει ότι η αποχώρησή της από τον πολιτικό φορέα δεν αναιρεί τον χρόνο και την εργασία που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της.

Τέλος, δηλώνει πρόθυμη να δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της, επιδιώκοντας τη διαφάνεια και την υπεράσπιση του έργου που παρήγαγε.

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Σε δημόσια τοποθέτησή της, η Κατερίνα Μουτσάτσου απαντά σε στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σχετικά με αναφορές που, όπως υποστηρίζει, αφήνουν υπόνοιες για την παρουσία και τη συνεισφορά της στον Τομέα Πολιτισμού του πολιτικού φορέα.

Η ηθοποιός, η οποία αποχώρησε από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση του κινήματος στις 21 Μαΐου 2026 στη Θεσσαλονίκη, αλλά περιλάμβανε συστηματική εργασία πάνω σε προγραμματικές θέσεις για τον Πολιτισμό και τον Ελληνικό Κινηματογράφο.

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Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια των περισσότερων από δύο μηνών που συμμετείχε στον πολιτικό φορέα, επεξεργάστηκε δύο ολοκληρωμένες προγραμματικές προτάσεις. Η πρώτη αφορούσε τον Πολιτισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά και περιλάμβανε θέσεις για την προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, τον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον ρόλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του ΟΔΑΠ, καθώς και τη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής περιουσίας.

Η δεύτερη πρόταση αφορούσε τον Ελληνικό Κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική, με προτάσεις για τη χρηματοδότηση της ελληνικής παραγωγής, τη λειτουργία και τον προσανατολισμό ενός «Νέου ΕΚΚΟΜΕΔ», τα κίνητρα παραγωγής, τις διεθνείς συμπαραγωγές, τη διανομή και την εξωστρέφεια της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Η ίδια υποστηρίζει ότι οι προτάσεις αυτές δεν ήταν απλώς γενικές ιδέες, αλλά αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης, επεξεργασίας στοιχείων, επαφών και συναντήσεων. Μάλιστα, όπως αναφέρει, από τις 20 Ιουνίου είχε αρχίσει να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις στην επίσημη πλατφόρμα του Τομέα Πολιτισμού της «Ελπίδας».

Η συνάντηση με τους εργαζομένους του υπουργείου Πολιτισμού

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συνάντηση που επιδίωξε, μαζί με τον Θανάση Αυγερινό, με εκπροσώπους των εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει, η προσπάθεια για τη συνάντηση είχε ξεκινήσει ήδη από τον Ιούνιο, πριν το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, Δέσποινα Κουτσούμπα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Λιώνη Δέδε και Δημήτρη Κουφοβασίλη. Σύμφωνα με την Κατερίνα Μουτσάτσου, η συζήτηση διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες και επικεντρώθηκε στη λειτουργία του υπουργείου, στις αλλαγές που σχεδιάζονταν και στις πιθανές επιπτώσεις τους.

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Στη συνάντηση συμμετείχε διαδικτυακά και η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Η Μουτσάτσου υποστηρίζει ότι αυτή είναι η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθείται για τη διαμόρφωση ενός σοβαρού πολιτικού προγράμματος: έρευνα, τεκμηρίωση, διάλογος με τους ανθρώπους του εκάστοτε χώρου και στη συνέχεια διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων.

«Η αποχώρηση δεν διαγράφει την εργασία»

Η ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι δεν αναφέρει τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να διεκδικήσει εύσημα, αλλά για να απαντήσει σε όσα θεωρεί ότι παρουσιάζουν τη δουλειά της ως ανύπαρκτη.

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Όπως σημειώνει, άλλο είναι η πολιτική διαφωνία με τον τρόπο λειτουργίας ενός κόμματος και άλλο οι δημόσιες αναφορές που, κατά την ίδια, δημιουργούν την εντύπωση ότι η εργασία ανθρώπων που αποχώρησαν δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι επειδή ένας άνθρωπος επέλεξε τελικά να αποχωρήσει, διαγράφονται αναδρομικά ο χρόνος, η εργασία, οι πρωτοβουλίες, οι επαφές και οι ιδέες του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Μουτσάτσου κάνει επίσης λόγο για το εσωτερικό μήνυμα που είχε στείλει όταν αποχώρησε από την ομάδα Πολιτισμού, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μήνυμα ευγνωμοσύνης προς ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους οποίους εξακολουθεί να εκτιμά.

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Όπως αναφέρει, το μήνυμα δεν περιείχε «πικρία ούτε διάθεση αντιπαράθεσης», αλλά αναγνώριζε την αξία των ανθρώπων με τους οποίους είχε συνεργαστεί.

Έτοιμη να δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της

Η Κατερίνα Μουτσάτσου δηλώνει ότι είναι έτοιμη, για λόγους διαφάνειας, να δημοσιοποιήσει τα δύο προγράμματα που συνέταξε, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιολογήσει το περιεχόμενο και την έκταση της δουλειάς που έγινε.

Όπως σημειώνει, οι προτάσεις αυτές δεν θεωρεί ότι της ανήκουν προσωπικά, ούτε ότι ανήκουν αποκλειστικά στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αλλά ότι μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε επιθυμεί να συμβάλει στην υλοποίησή τους.

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Κλείνοντας, ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει προσωπική αντιπαράθεση, αλλά θέλει να υπερασπιστεί, όπως αναφέρει, την πραγματικότητα γύρω από τη δουλειά που έγινε.

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Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τις αξίες που, όπως υποστηρίζει, υπηρέτησε μέσα από τη συμμετοχή της στον πολιτικό φορέα: τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, την κοινωνική χειραφέτηση και τον Πολιτισμό.

Μια οφειλόμενη ενημέρωση για τη συμμετοχή μου στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», και κυρίως για τη δουλειά μου στον Τομέα Πολιτισμού.



Δεν είχα πρόθεση να δημοσιοποιήσω ζητήματα που αφορούσαν την εσωτερική λειτουργία των «ομάδων εργασίας» της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», και… pic.twitter.com/4I1lKhhlmh — Katerina Moutsatsos (@katmouts) August 14, 2026

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