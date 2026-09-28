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Κατηγορηματικά απέρριψε η Νίκη Κεραμέως τα περί «κρυφής ατζέντας» της ΝΔ στα εργασιακά, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη και Γιώργου Νικητιάδη. «Το θέμα είναι λήξαν. Πρόκειται περί προσωπικής θέσης του κ. Μαρινάκη. Δεν αλλάζει σε τίποτα η θέση του αρμόδιου υπουργείου και της κυβέρνησης» τόνισε η Νίκη Κεραμέως για το θέμα που «άνοιξε» μετά από δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Η υπουργός Εργασίας παρέπεμψε στη δήλωση του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ για το επίμαχο ζήτημα, ενώ επεσήμανε πως το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα και όχι προνοιακό, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Νίκη Κεραμέως έριξε τα «βέλη» της προς την αξιωματική αντιπολίτευση καθώς κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ πως «τεχνηέντως φέρνει στη Βουλή, ένα θέμα που έχει λήξει», ενώ υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα ούτε περιορισμού του χρόνου καταβολής του στους δικαιούχους.

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Ο Παύλος Χρηστίδης μίλησε για «κρυφή ατζέντα» της «γαλάζιας» κυβέρνησης στα εργασιακά, επικαλούμενος δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και άλλων «γαλάζιων» υπουργών και στελεχών. «Η περίοδος της αλαζονείας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμη και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η ΝΔ όμως δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τα εργασιακά δικαιώματα», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης.

Ο Γιώργος Νικητιάδης, ο δεύτερος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που ζήτησε απαντήσεις από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για το επίμαχο ζήτημα, σημείωσε ότι «κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, η οποία τώρα προσπαθεί να τα μαζέψει, γιατί έχουμε εκλογές μπροστά μας» και εστίασε την κριτική του στις συνθήκες εργασίας των εποχικών.