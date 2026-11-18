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Προς την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια φαίνεται ότι κινείται η Ολομέλεια καθώς – όπως όλα δείχνουν – η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει την στήριξη και την αποδοχή σύσσωμης της αντιπολίτευσης αλλά και ενός μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων βουλευτών. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, δείχνει πως είναι εφικτή η επίτευξη της συγκέντρωσης των απαιτούμενων 120 θετικών ψήφων – μια δυνατότητα, δηλαδή, του Συντάγματος που δίνει την «δύναμη» στην αντιπολίτευση να συστήνει δύο εξεταστικές επιτροπές σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο, χωρίς την έγκριση της πλειοψηφίας. Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στην ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ η οποία αναμένεται να διεξαχθεί λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.

Στην συζήτηση που διεξάγεται από νωρίς το πρωί στην Ολομέλεια το αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως ο… Αλέξης Τσίπρας και η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε κλοιό «πυρών» τόσο από το κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και από εκείνα της αντιπολίτευσης. Και αυτό καθώς σύμφωνα με την πρόταση της Κουμουνδούρου, η έρευνα για το τι συνέβη με το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα θα εκκινήσει από το 2015.

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«Καρφιά» σε Τσίπρα

«Θα ήταν πολιτικά ανήθικο» τόνισε ο Νίκος Παππάς, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην συζήτηση, «να μείνει έξω από τον έλεγχο η δική μας περίοδος. Την περίοδο 2015-2019 έγιναν λάθη, υπήρχε όμως προστασία της πρώτης κατοικίας με τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες». «Ο λαός δικαιούται να γνωρίζει. Η Βουλή οφείλει να εξετάσει. Με έγγραφα, στοιχεία και μαρτυρίες» επεσήμανε ο Νίκος Παππάς θέτοντας την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, καλώντας όλους τους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως το κόμμα της άκουσε τους πολίτες και κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. «Για να το πω σε κάποιους που δεν είναι στην αίθουσα ότι αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς», σχολίασε μάλιστα αιχμηρά σε μια αποστροφή της παρέμβασης της, μια φράση που ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς, ωστόσο να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε επί Τσίπρα ο οποίος «νομοθέτησε την επέλαση των funds και servicers, ενώ επί ΝΔ η ασυδοσία τους έγινε καθεστώς», ενώ πρόκάλεσε αίσθηση ο ισχυρισμός του ότι «οι τράπεζες έριξαν το ΠΑΣΟΚ».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δεν ξεπλένονται οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ καθώς «έκανε τη βρώμικη δουλειά του συστήματος με επικεφαλής τον Τσίπρα», ενώ εκτοξεύοντας «πυρά» τόσο προς τη ΝΔ όσο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε πως «ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε για να γίνονται σήμερα τόσοι πλειστηριασμοί στη χώρα».

«Γαλάζια» βέλη

Ο Στέλιος Πέτσας, εισηγητής της ΝΔ, αφού πρώτα έκανε γνωστό πως η «γαλάζια»πλειοψηφία δηλώνει «παρών» στην ψηφοφορία, υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει «δημοσκοπικό σωσίβιο» με την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει και μίλησε για «γενναία αυτοκριτική» της Κουμουνδούρου στην «πρώτη φορά αριστεροδεξιά της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου».