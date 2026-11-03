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Στη Βουλή κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης η τροπολογία με την διπλή παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών την οποία εξήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης νωρίτερα, παρεμβαίνοντας στην συζήτηση του νομοσχέδιου για τις 120 δόσεις το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση για τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες καταρτίζονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων της ρυθμιζόμενης οφειλής καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) ετησίως, σταθερό για το σύνολο της διάρκειας της ρύθμισης, εφόσον ο οφειλέτης είτε πληροί τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη είτε χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμος οφειλέτης. Όπως σημειώνεται, το σταθερό επιτόκιο 3% ισχύει για καταβολές από την 1.12.2026 και εφεξής, και καταλαμβάνει και ισχύουσες συμβάσεις αναδιάρθρωσης. Ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με μελλοντικές καταβολές.

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Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι το ανώτατο ύψος των διοικητικών χρηματικών προστίμων που δύναται να επιβάλλονται στους διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδας, ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα το μέγιστο ύψος των διοικητικών προστίμων ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση με την συγκεκριμένη διάταξη αντιμετωπίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικής λειτουργίας του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων που εφαρμόζεται στους διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων.