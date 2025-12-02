Ο ξεσηκωμός του αγροτικού κόσμου, τα πρώτα μπλόκα και η «υποδοχή» με χημικά και δακρυγόνα εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας αλλά και η τροπολογία για την οπλοκατοχή συνέθεσαν ένα «εκρηκτικό» μείγμα εντός της Ολομέλειας. Από την μια πλευρά η αντιπολίτευση να εκτοξεύει «πυρά» κατά του Μιχάλη Χρυσοχοίδη και από την άλλη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να απορρίπτει τις κατηγορίες.

Για «ακραία αστυνομική βία» μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη να της απαντά πως «αυτά τα βλέπετε εσείς». Ο αρμόδιος υπουργός είπε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως «δεν είναι σάκος του μποξ για τον καθένα εδώ πέρα ο αστυνομικός» και την κατηγόρησε πως βλέπει την αστυνομία με παραμορφωτικούς φακούς. Απαντώντας στην κριτική του ΚΚΕ ο υπουργός υποστήριξε πως ουδέποτε υπήρξε όργιο καταστολής. «Κανένα όργιο καταστολής. Καμία βία. Καθόλου. Σε εκατοντάδες σημεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπλόκα αγροτών και διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Ούτε βία, ούτε καταστολή» υποστήριξε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Σε σχέση με την τροπολογία για την οπλοκατοχή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε πως με την νέα ρύθμιση επιχειρείται με νέες βελτιωτικές προτάσεις ο εκσυγχρονισμός της χρήσης όπλων με στόχο να εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας πολίτες και επιβολής ποινών στους παραβάτες. Χαρακτήρισε την Κρήτη ως ένα «λαμπρό» νησί με χαμηλά επίπεδα η εγκληματικότητας, λέγοντας πως η κυβέρνηση νομοθετεί για τον «μικρό αριθμό εγκληματικών ομάδων που ταλαιπωρούν το νησί».

«Ωραίες οι πρωτοβουλίες για την οπλοχρησία θα σας έλεγε κανείς, εάν δεν εντόπιζε την ακραία υποκρισία σας» σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για «ακραία αστυνομική βία» σε πολίτες. «Η αστυνομία ξυλοκόπησε και κακοποίησε τους αγρότες. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη, διαπλέκεται με κακοποιά στοιχεία, με Φραπέδες, Χασάπηδες και Σεμερτζήδες» σχολίασε.

«Η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία δεν αντιμετωπίζεται με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής» σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης. «Ο κρητικός λαός δέχεται επίθεση όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή κάποιοι προερχόμενοι από τα έδρανα της ΝΔ δεν επιλέγουν να πέσει φως σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά επιχειρούν την συγκάλυψη με κάθε τρόπο. Ο κ. Ανδρουλάκης κατέβηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και συνάντησε όλους τους κοινωνικούς φορείς, τους εκπαιδευτικούς, την Εκκλησία, την αστυνομία, την αυτοδιοίκηση» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Για «όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής» απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ωστόσο «δεν μάσησαν» μίλησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ, ενώ για την τροπολογία για την οπλοκατοχή σημείωσε πως ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για ακόμη μεγαλύτερη καταστολή.

Για «ασπιρίνες στον άρρωστο» μίλησε ο Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση για την τροπολογία Χρυσοχοϊδη για την οπλοκατοχή, γνωστοποιώντας πως το κόμμα του δεν θα την ψηφίσει.