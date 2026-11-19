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Ο πρώην δήμαρχος καταγγέλλει έλλειψη διαφάνειας και αμφισβητεί τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης, ζητώντας διευκρινίσεις για την τεχνική μελέτη και την επιλογή της ιδιωτικής εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τις αιτιάσεις χαρακτηρίζοντας τον κ.

Μπακογιάννη «άσχετο και επικίνδυνο», ενώ υποστήριξε ότι το ποσό αφορά επείγουσες εργασίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η διαδικασία ακολουθεί τις νόμιμες διατάξεις για κατεπείγοντα έργα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Μπακογιάννης επανήλθε ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι οι προσωπικές επιθέσεις δεν υποκαθιστούν την ανάγκη για δημόσια λογοδοσία σχετικά με τη διαχείριση των πόρων.

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Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα, με τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων να δίνει απάντηση στους χαρακτηρισμούς του διαδόχου του, ο οποίος τον αποκάλεσε «άσχετο και επικίνδυνο». Αφορμή στάθηκε η καταγγελία του κ. Μπακογιάννη σχετικά με το κόστος των 2,8 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μπακογιάννης αμφισβήτησε το ύψος του ποσού των 2,8 εκατ. ευρώ χαρακτηρίζοντάς το υπερβολικό. Παράλληλα, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία τόσο την εκτίμηση του κόστους όσο και την εκτέλεση του έργου, χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία.

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Επιπλέον, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε επαρκής διαφάνεια, καθώς δεν δημοσιοποιήθηκαν σχετικά έγγραφα στη Διαύγεια, ενώ έθεσε ερωτήματα για τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Η απάντηση – ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων



Με τον τίτλο «Ο κ. Μπακογιάννης είναι και άσχετος και επικίνδυνος» ο Δήμος Αθηναίων με δική του ανακοίνωση, απαντά στην ανακοίνωση της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» του πρώην δημάρχου, αλλά και σε όσα ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε κατά τη χτεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

«Επιχειρεί μιλώντας για δήθεν “νομιμότητα και διαφάνεια”, να διαστρεβλώσει τον ιερό σκοπό -κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας- να διερευνήσουμε πρώτον αν υπάρχει ζωή στην πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη και εν συνεχεία να περισυλλέξουμε τους νεκρούς. Αλλά και να διευκολύνουμε να αναζητηθούν τα αίτια του δυστυχήματος», λέει ο Δήμος Αθηναίων και στη συνέχεια αναλύει: «Αν έμπαινε στον κόπο πριν μιλήσει να μελετήσει σοβαρά την υπόθεση, θα έβλεπε ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 2,8 εκατ. ευρώ που επικαλείται, αφορά την εκτέλεση της ως άνω εισαγγελικής παραγγελίας, που οδήγησε στην αποκάλυψη των συμμοριών χαλκού.

Φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα που προχώρησαν όλα και οι σχετικές αποκαλύψεις δεν άρεσαν στον κ. Μπακογιάννη. Το υπόλοιπο μέρος του ποσού αφορά τις εργασίες στήριξης δυο γειτονικών οικοδομών που είναι επικίνδυνες, αλλά ταυτόχρονα έχουν χαρακτηριστεί και διατηρητέες. Για τον λόγο αυτό υπάρχει στενή συνεργασία του Δήμου με τα υπουργεία Πολιτισμού και Εσωτερικών. Όσον αφορά τη διάθεση των πόρων για τις εργασίες αυτές, γίνεται με απόλυτη τήρηση των διατάξεων του Νόμου για τις εξαιρετικά επείγουσες εργασίες και η μελέτη που θα εγκρίνεται από τα αρμόδια υπουργεία. Ώστε να γίνει δυνατή η παράδοση της οδού Λυσικράτους στην κυκλοφορία».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του κ. Μπακογιάννη αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μπακογιάννης είναι επίσης επικίνδυνος γιατί με την τακτική παρακώλησης που ακολουθεί, δημιουργεί κινδύνους για τους περίοικους στην περιοχή, αλλά και αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας με την κλειστή Λυσικράτους. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που έκανε εργοτάξιο όλο το κέντρο της Αθήνας με τον μεγάλο περίπατο, ταλαιπωρώντας άσκοπα για χρόνια τους δημότες της Αθήνας. Με το αζημίωτο βέβαια».

Η νέα απάντηση Μπακογιάννη

Ο Κώστας Μπακογιάννης επανήλθε, ζητώντας από τον Χάρη Δούκα διευκρινίσεις για τη διαχείριση των 2,8 εκατ. ευρώ. Έθεσε ερωτήματα σχετικά με το ποιος υπολόγισε το κόστος, αν υπάρχει επίσημη τεχνική μελέτη και αν αυτή εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Παράλληλα, ζήτησε να διευκρινιστεί αν η εταιρεία που εκτίμησε το κόστος θα αναλάβει και το έργο, καθώς και γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές από άλλες εταιρείες. Κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι απαντά με προσωπικές επιθέσεις αντί να δώσει στοιχεία, καταλήγοντας ότι «θα λογοδοτήσετε».

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«Ο κ. Δούκας απάντησε με ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις στα σοβαρά ερωτήματα που θέσαμε για τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ της οδού Λυσικράτους.

Η επιθετικότητα και η λάσπη όμως δεν υποκαθιστά την υποχρέωση σε απαντήσεις.

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Επανερχόμαστε, λοιπόν.

1. Ποιος υπολόγισε το κόστος των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ; Υπάρχει επίσημη τεχνική μελέτη και αναλυτικός προϋπολογισμός που να δικαιολογούν το συγκεκριμένο ποσό; Που βρίσκονται τα επίσημα έγγραφα; Γιατί δεν έχουν παρουσιαστεί;

2. Ποιος είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου; Έχει ελέγξει και εγκρίνει τη μελέτη και τον προϋπολογισμό ή ο Δήμος στηρίχθηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας;

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3. Είναι η ίδια εταιρεία που υπολόγισε το κόστος εκείνη που πρόκειται να αναλάβει και το έργο; Εάν ναι, πώς διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος έλεγχος του προϋπολογισμού;

4. Γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές και από άλλες εταιρείες; Ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, εξετάστηκε η δυνατότητα ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να προστατευτούν τα χρήματα των δημοτών;

Οι ύβρεις δεν είναι απαντήσεις και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι προσωπική υπόθεση του δημάρχου.

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Περιμένουμε στοιχεία. Όχι άλλες προσβολές.

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Κύριε Δούκα, θα λογοδοτήσετε.»