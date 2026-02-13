Σε «ηλεκτρισμένο» κλίμα, για δεύτερη ημέρα, συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής καθώς το απόγευμα (13/2) ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με την συζήτηση εντός του κοινοβουλευτικού τερέν να διεξάγεται στο φόντο της υπόθεσης Παναγόπουλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, σε παρέμβαση του, απάντησε σε όσα καταλόγισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στην «γαλάζια» κυβέρνηση. «ΠΑΣΟΚάρα είναι ο Παναγόπουλος, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου ήταν. Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ, όπως κάνατε και με την Καϊλή» τόνισε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, στρεφόμενος προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

Advertisement

Advertisement

Σχολιάζοντας τις χθεσινές αναφορές Ανδρουλάκη ο Μακάριος Λαζαριδης υποστήριξε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έπεσε χαμηλά. Τσίρκο είναι ένα κόμμα που δεν ξέρει πως θα επιλεγούν οι σύνεδροί του. Μίλησε για εσωτερικές συμμορίες στη ΝΔ. Θα έπρεπε να ντρέπεται, το ΠΑΣΟΚ είναι συμμορία, δεν θα ξεχάσουμε τα σκάνδαλα, τα εξοπλιστικά, τον Κοσκωτά, τον Μαντέλη, το καλαμπόκι. Μιλάμε για θράσος».

Το «γάντι» σήκωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος, αρχικά, επεσήμανε πώς κανείς δεν αμφισβήτησε πως ο Γιάννης Παναγόπουλος υπήρξε μέχρι πρότινος ενεργό μέλος του κόμματός του, ωστόσο – όπως τόνισε – η κομματική του ιδιότητα ανεστάλη ακαριαία. «ΠΑΣΟΚάρες είναι και αυτοί που έλεγχαν τη ροή χρήματος; Οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα κατάρτισης που ερευνώνται; ΠΑΣΟΚΑΡΑ είναι ο κ. Βρούτσης, ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Κεραμέως; Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά αυτή τη χώρα;» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μάντζος.

«Κύριε Μάντζο, κατηγορείτε για κάτι τους κυρίους Βρούτση και Γεωργιάδη και την κυρία Κεραμέως; Μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει προγράμματα; Πάτε να το χρεώσετε στη ΝΔ» απάντησε, εκ νέου, ο Μακάριος Λαζαρίδης προς την πλευρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μάλιστα, σημείωσε πως «την Δικαιοσύνη δεν μπορείτε να την χρησιμοποιείται “αλα κάρτ” και όπου σας βολεύει είναι καλή και όπου “όχι” κακή». Και κλείνοντας την παρέμβαση του σχολίασε πως «κουραστήκαμε να ακούμε από το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να κυβερνήσει, αλλά έτσι όπως το πάει αυτή η “βελόνα” ούτε πάνω θα πάει, ούτε κάτω, θα είναι μια ευθεία γραμμή που θα σημάνει τον πολιτικό θάνατο του ΠΑΣΟΚ, εάν συνεχίσει έτσι».