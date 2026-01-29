Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι το πρόσωπο που κατ’εξοχήν σηματοδοτεί την προοπτική συνεργασιών στον ΣΥΡΙΖΑ. Το τεστ που πέρασε με επιτυχία, όταν στήριξε στον δεύτερο γύρο τον Χάρη Δούκα για να εξασφαλίσει εκείνος με τη σειρά του την εκλογή στον Δήμο Αθηναίων, απέδειξε ότι υπό ορισμένες συνθήκες η κεντροαριστερά μπορεί να βρει βηματισμό και να υπερβεί τις διαφορές που αναδείχθηκαν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.

Απαντώντας στις ερωτήσεις από τον σύμβουλο έκδοσης της HuffPost Τέρενς Κουίκ και τον Αντώνη Φουρλή, ο Κώστας Ζαχαριάδης ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε συζητήσεις για συνεργασίες και στοιχίζεται με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «είναι αναγκαία συνθήκη η παρουσία του Τσίπρα».

Πρόσωπο «κλειδί»;

Με αυτά τα δεδομένα, ο Κώστας Ζαχαριάδης μοιάζει πολύ λογικό να λειτουργήσει ως «γεφυροποιός» μεταξύ Τσίπρα και Κουμουνδούρου, αφού διαθέτει πολλές προσωπικές συμπάθειες και υπήρξε διαχρονικά ήπιος παράγων εντός του στρατοπέδου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ήπιους τόνους επιλέγει αυτή την ώρα και έναντι της Μαρίας Καρυστιανού, δηλώνοντας ότι «θα συζητήσουμε πολιτικά και προγραμματικά με όλους. Αλλά όταν παρουσιάσουν τον πρόγραμμά τους…»