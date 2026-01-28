Ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η κλειστή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και συναρμόδιων υπουργών, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές παρουσιάστηκαν στον πρωθυπουργό προτάσεις ενώ έμφαση δόθηκε στο θέμα της αυξημένης κίνησης στον Κηφισό, καθώς καθημερινά ταλαιπωρούνται εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πολλά σημεία του.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι οι προτάσεις που τέθηκαν προς εξέταση ήταν σε τρία επίπεδα, ανάλογα με τη χρονική δυνατότητα υλοποίησης τους. Πρόκειται για άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Ποιες είναι οι άμεσες, οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες προτάσεις

Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, στις άμεσες συζητήθηκαν στοχευμένα μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν τίθεται θέμα πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας τέτοιων οχημάτων. Πιθανόν θα μπορούσε να εξεταστεί κάποιο χρονικό όριο στην κίνηση τους τις ώρες αιχμής, προκειμένου να υπάρξει κάποια αποσυμπίεση. Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών, όπως μία πρόσκρουση ή κάποια ακινητοποίηση οχήματος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, περιπτώσεις δηλαδή που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι ο Μιχάλης Χρυσοχϊδης εξετάζει την αύξηση δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους για πιο άμεσες παρεμβάσεις και για ρύθμιση της κυκλοφορίας όπου απαιτήσουν οι συνθήκες.

Σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες, αναμένεται να εξεταστεί το μέτρο των “έξυπνων” φαναριών. Πρόκειται για κάτι που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη και όπως αναφέρουν πληροφορίες θα υπάρξει ανάλογη εξέταση για το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Αττική. Εκεί που δίνει βαρύτητα όμως η κυβέρνηση είναι στη σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής, κάτι που αναμένεται να γίνει έως το τέλος του 2026.

Όσο για τις μακροπρόθεσμες, για λύσεις δηλαδή που θα απαιτήσουν χρόνια να υλοποιηθούν, στο τραπέζι είναι η κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων ή η βελτίωση των υφιστάμενων. Πραγματική «ανάσα» όμως στους δρόμους της Αττικής αναμένεται να δώσει η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα για έναν τελείως νέο κυκλοφοριακό χάρτη και συνδυασμένες μεταφορές, κάτι που θα οδηγήσει και στον περιορισμό της ανάγκης των πολιτών για χρήση τόσων αυτοκινήτων καθημερινά. Στον σχεδιασμό επίσης αναμένεται να μπει και η δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Όπως σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.