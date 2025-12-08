Αναξιοπιστία, αδράνεια, προχειρότητα στις απαιτούμενες και επείγουσες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό και της κυβέρνηση στην παρέμβασή του στη Βουλή όπου συζητήθηκε σχετική επερώτηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Όπως σε όλα τα μείζονα θέματα για τη ζωή του πολίτη, η αναξιοπιστία του πρωθυπουργού είναι παροιμιώδης. Ο κ. Μητσοτάκης, τον Νοέμβριο του 2023, ανακοίνωνε με στόμφο ότι για το κυκλοφοριακό “απαιτείται μια νέα πολιτική αστικής βιώσιμης κινητικότητας”. Για να δείξει, δε, πόσο “έτοιμοι” ήταν, μας είπε ότι όλα αυτά θα ξεκινήσουν… τον επόμενο μήνα.

Πέρασαν, όμως, κυρίες και κύριοι, δύο ολόκληρα χρόνια, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς παρεμβάσεις», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατέθεσε στα πρακτικά την Έκθεση Κινδύνου για τον σχεδιαζόμενο κόμβο του Σκαραμαγκά ισχυριζόμενος ότι «η προχειρότητα του Υπουργείου Υποδομών έχει γίνει κανόνας» και πως «το Υπουργείο καθυστερεί με τις απαλλοτριώσεις και οι καθυστερήσεις αυτές πληρώνονται αδρά: αποζημιώσεις, αποζημιώσεις και ξανά αποζημιώσεις. Έτσι φτάσαμε στη “κανονικοποίηση του μοντέλου ΒΟΑΚ”, όπου δώσατε 124,5 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις σε ένα μικρό τμήμα».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως την περασμένη εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε τον διάλογο με την επιστημονική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και την αυτοδιοίκηση για το μείζον ζήτημα του κυκλοφοριακού όπου πρότεινε ολιστικό σχέδιο που έχει στο επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στο Λεκανοπέδιο. Κατηγόρησε ταυτόχρονα την κυβέρνηση πώς εδώ και έξι χρόνια σπατάλησε ευκαιρίες, με εμβληματικότερη αυτή του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Αποτύχατε», είπε «να εκκινήσετε εγκαίρως την ωρίμανση των κρίσιμων έργων, να ολοκληρώσετε μελέτες, αδειοδοτήσεις και να διασφαλίσετε χρηματοδοτικές πηγές. Έργα κομβικής σημασίας “σέρνονται:

• Η Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης.

• Ο οδικός άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα.

• Οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον Κηφισό.

• Η επέκταση της λεωφόρου Κύμης.

• Και βέβαια οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο»

Ο κ. Ανρδουλάκης κατέκρινε ως εικόνα της αποτυχίας, «τον κ. Κυρανάκη, να μας λέει ότι “δεν χωράμε άλλοι στην Αθήνα”. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι η έλλειψη σχεδίου και η απουσία υποδομών — αλλά οι πολίτες!», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανέφερε ότι το 2024 χάθηκαν 500.000 δρομολόγια λεωφορείων και πως το Μετρό, το έργο-ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων στην Αττική, λειτουργεί στο μισό της δυναμικής του.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διατύπωσε για το μεγάλο ζήτημα του Κηφισού, άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση, όπως τόνισε, η οποία προβλέπει:

• Πρώτον, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στις εισόδους του Κηφισού, ώστε να αποτρέπεται η υπερφόρτωση του δικτύου.

• Δεύτερον, εφαρμογή δυναμικών όριων ταχύτητας στις λωρίδες, προσαρμοσμένα σε πραγματικό χρόνο στο φορτίο της κίνησης, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

• Και τρίτον, δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα.

«Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικές κινήσεις, προχωράμε στην άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης των μεγάλων έργων υποδομών, με σοβαρές μελέτες, αδειοδοτήσεις και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Ιδρύουμε έναν μητροπολιτικό φορέα με εταίρους την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία και αμεσότητα, όλες οι γενεσιουργές αιτίες κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτός ο φορέας θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών σε συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Συμπλήρωσε πως χρειάζεται η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία πλήθους και ποικίλου μεγέθους, εμπορευματικών κέντρων. «ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ μπορεί να υλοποιηθεί ο περιορισμός της κίνησης βαρέων οχημάτων τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής. Χωρίς έξυπνο, στρατηγικό σχεδιασμό για την εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξαγγελίες για απαγόρευση κίνησης φορτηγών 7.00-10.00 πμ είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα» είπε.

Επίσης πρότεινε νέο μοντέλο στάθμευσης με περιφερειακά πάρκινγκ προς το κέντρο και άμεση προσβασιμότητα στη Δημόσια Συγκοινωνία. Έτσι η Αττική θα πάψει να είναι ένα αρχιπέλαγος από σταματημένα οχήματα.

«Και τέλος, τολμάμε εκεί που η Νέα Δημοκρατία δεν τολμά: μεταφέρουμε δημόσιους οργανισμούς και υπουργεία εκτός Αττικής, δίνοντας παράλληλα ισχυρά κίνητρα σε επιχειρήσεις να μετακινηθούν σε οργανωμένες περιοχές παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο», τόνισε.

«Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να αποκτήσει κυβέρνηση που σχεδιάζει, που προετοιμάζει και υλοποιεί αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει μια”Ελλάδα για Όλους”. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της πολιτικής αλλαγής για την οποία εμείς αγωνιζόμαστε», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.