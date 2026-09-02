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Το έργο προϋπολογισμού 370 εκατομμυρίων ευρώ βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της αισθητικής, εντάσσοντας το πράσινο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η έκταση των 741 στρεμμάτων θα φιλοξενήσει χιλιάδες δέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους εκδηλώσεων, προσφέροντας έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου στο Λεκανοπέδιο.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, με την παράδοση του πάρκου στους πολίτες να προβλέπεται περίπου δυόμισι χρόνια αργότερα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε το έργο ως το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου, επισημαίνοντας τη σημασία της κυβερνητικής παρέμβασης για την υλοποίησή του.

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, όπου θα υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, τόνισε τη σημαντικότητα της αναγέννησης του παραλιακού μετώπου.

“Βάζουμε τέλος σε μία εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών και εξοφλώντας ένα χρέος της Πολιτείας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες που έβλεπαν μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να μένει παγιδευμένη στην αδράνεια”.

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Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα έργο που θα αποτελέσει αδιάκοπο πνεύμονα προόδου και καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής και στάθηκε στις προσπάθειες που έγιναν από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις και οι περιπτώσεις γραφειοκρατικής τρέλας και να τεθεί πλέον σε τροχιά.

“Για πολλά χρόνια η Αθήνα είχε γυρίσει την πλάτη σε αυτή την καταπληκτική θάλασσα που την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει. Όπως αλλάζει και με τα έργα του Ελληνικού που προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μ ετη μεταβίβαση του Τάε Κβο Ντο στην Περιφέρεια”, σημείωσε ο πρωθυπουργός συνδέοντας άμεσα τα έργα του παραλιακού μετώπου με το συνολικό σχέδιο της Πολιτείας για την αναγέννηση της Αττικής.

Και σε αυτό το πλαίσιο έκανε αναφορά στα έργα αποκατάστασης του Τατοϊου, στο νέο ΟΑΚΑ, το πωπηλατοδρόμιο και το Άλσος στον Σχοινιά, στη διπλή ανάπλαση του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και για τις συνολικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας. “Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη”, εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι “αποτελούν και βαθιά κοινωνικές επιλογές καθώς στόχος είναι η καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη”.

“Στη σημερινή εξέλιξη καθρεφτιζεται και η απόφαση μας να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες”, συνέχισε ο πρωθυπουργός κανοντας λόγο για την εφαρμογή μίας πολιτικής για τους πολλούς.

“Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για εμάς η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μία τετραετία που θα συνδυαστεί με ενα μεγάλο άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές”, ανέφερε διαβεβαιώνοντας ότι η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η κατασκευή έργων υποδομής ούτε ότι θα υπάρξει ξαφνικά ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό.

“Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους” σημείωσε στη συνέχεια αποδίδοντας παράλληλα τα εύσημα στον Νίκο Παπαθανάση επειδή “δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης”.

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Χαρακτηριστικά του έργου

Πρόκειται για ένα ανοιχτό πάρκο με μεσογειακό χαρακτήρα, το οποίο θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο, εντάσσει το πράσινο στην καθημερινότητα και φέρνει τη θάλασσα μέσα στην πόλη.

Ο σχεδιασμός του νέου πάρκου στον Φαληρικό Όρμο βασίζεται στις αρχές της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας New European Bauhaus, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την αισθητική και τη συμπερίληψη.

Το 75% της συνολικής έκτασης που φτάνει τα 741 στρέμματα θα καλυφθεί από μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά, ενώ 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνοι θα δημιουργήσουν έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου. Παράλληλα, το πάρκο θα διαθέτει χώρους για υπαίθριες εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, παιδότοπους και εκπαιδευτικές δράσεις.Ο προϋπολογισμός του φτάνει τα 370 εκατ. ευρώ, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027 με στόχο να αποδοθεί στους πολίτες περίπου 2,5 χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής.

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Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι “είναι μία πολύ μεγάλη μέρα για την Αττική μας, η δικαίωση μίας επίπονης προσπάθειας”

Όπως είπε, “μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο που θα αλλάξει την Αττική. Θα είναι το μεγαλύτερο ανοικτό πάρκο της Μεσογείου. Θα σημάνει την αναγέννηση του παραλιακού μετώπου της Αττικής και θα αναβαθμίσει όλο το Λεκανοπέδιο”, ενώ υπογράμμισε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου να μη χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια και πλέον το έργο να μπει σε διαδικασία κατασκευής.

“Υπογράφεται σήμερα η επιστροφή της Αθήνας στο θαλάσσιο μέτωπο της”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

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Κατά την τελετή μίλησαν επίσης από την πλευρά των αναδόχων της κοινοπραξίας που θα αναλάβει την κατασκευή του έτγου οι κύριοι Ευάγγελος Μυτιληναίος και Γιώργος Περιστέρης.