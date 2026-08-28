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Για τη νέα περίοδο που ξεκινά για τη Δυτική Μακεδονία μετά την απολιγνιτοποίηση μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζοντας ότι «ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που είναι σήμερα» ξεκαθάρισε ότι «όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας κοροϊδεύει». Τονίζοντας τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης «να απομακρυνθούμε από τον λιγνίτη», αναφέρθηκε στη μετάβαση που έχει ήδη ξεκινήσει, με τις προοπτικές να είναι αισιόδοξες για το μέλλον μέσω επενδύσεων όπως αυτή της Wonderplant.

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Η εταιρεία υλοποιεί μια νέα επένδυση 130 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία υδροπονικών θερμοκηπίων καλλιέργειας ντομάτας στην Πτολεμαΐδα. Πρόκειται για μία επενδυτική προσπάθεια που ήδη λειτουργεί στην περιοχή της Δράμας και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι μία επένδυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και που θα βάλει τη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά του σύγχρονου αγροδιατροφικού τομέα.»

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη επένδυση είναι μία εικόνα από το μέλλον και μία ανάσα αισιοδοξίας για την περιοχή σε αυτή την εποχή της μετάβασης από τον λιγνίτη σε άλλες χρήσεις γης. Ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη μεγάλη επένδυση στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία και θα δημιουργηθούν υδροπονικά θερμοκήπια σε μία έκταση 300 στρεμμάτων ενώ θα υπάρξουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.

Για τη νέα επένδυση μίλησε αναλυτικά πριν από τον Πρωθυπουργό και ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τονίζοντας τις προοπτικές που δημιουργούνται.