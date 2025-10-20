Λίγες ώρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλήσει στη Βουλή για την ρύθμιση με την οποία θα προστατεύεται το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κυβερνητικές πηγές εξηγούν τι θα ισχύει μετά την ψήφιση της τροπολογίας.

«Στόχος της δεν είναι να διχάσουμε. Στόχος είναι ο σεβασμός και η κατοχύρωση του σε ένα ιερό μνημείο» σημειώνουν από την κυβέρνηση, κάτι που αναμένεται να τονίσει αύριο και ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Όσο για το περιεχόμενο της διάταξης, αυτό που διευκρινίζουν είναι ότι δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός πρόσβασης για επίσκεψη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στον χώρο μπροστά από αυτό. Όμως επειδή ως Μνημείο έχει ιδιαίτερη εθνική σημασία, απαγορεύονται η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό εκτός της επίσκεψης σε αυτό, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και στον χώρο μπροστά από αυτό (έχει κατατεθεί στη Βουλή επακριβώς με το τοπογραφικό διάγραμμα).

Αυτό που εξηγούν από την κυβέρνηση είναι ότι πρόκειται για το απόλυτο ταφικό μνημείο που είναι αφιερωμένο στους συλλογικούς αγώνες του ελληνικού έθνους, με το οποίο αποδίδεται τιμή στον απλό στρατιώτη και τόνίζουν ότι η αποκλειστική αξιοποίηση του χώρου αυτού μόνο για τον σκοπό αυτό.

Σχετικά με το θέμα των αρμοδιότητων, τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επειδή πρόκειται για ένα Μνημείο πεσόντων στρατιωτών. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να διατηρεί την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης.

Ένα ερώτημα -τέθηκε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών- είναι τι θα γίνει με τα ονόματα των 57 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη και είναι γραμμένα στο σημείο. Αυτό που σημειώνουν από την κυβερνηση είναι ότι η διάταξη θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που απαγορεύει μια σειρά από ενέργειες από εδώ και στο εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκοπός της διάταξης δεν είναι να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά να εξασφαλισθεί η προστασία ενός χώρου ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας.

Ποιες θα είναι οι κυρώσεις για τους παραβάτες – Τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση επιβολής φυλάκισης

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κυρώσεις που προβλέπουνται στη διάταξη. Όποιοι παραβιάζουν με πρόθεση το νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, που μπορεί να φτάσει από 300 έως 40.000 ευρώ. Στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν σημειωθεί κάποια παράβαση, μπορεί να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία. Η διάταξη προβλέπει τη ρήτρα επικουρικότητας. Δηλαδη ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Αυτό που επίσης εξηγούν αρμόδιες πηγές είναι ότι η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος και σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια της Πλατείας ασκείται το δικαίωμα συνάθροισης, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Τέλος, από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι σε πάρα πολλές χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), ισχύει ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας που έχουν μελετηθεί και αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία του νέου πλαισίου.