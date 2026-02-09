Για το θέμα της πρόσκλησης που απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ, μετά από σχετική ερώτηση.

«Μελετάμε όλα τα δεδομένα», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης προσθέτοντας ότι «η στάθμιση πρέπει να περιέχει ως βασικό δεδομένο την επικοινωνία με τους εταίρους μας» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες κοντά στην Ελλάδα, όπως την Ιταλία και την Κύπρο.

«Εντός των ημερών θα ανακοινωθεί η απόφαση μας», κατέληξε στην απάντηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη-όπως και σε άλλους 24 ηγέτες χωρών, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη- αφορά συμμετοχή στο σχέδιο των ΗΠΑ για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις -και επιφυλάξεις από την ΕΕ- πρόκειται για μία κίνηση που μπορεί να «καπελώσει» τον ρόλο του ΟΗΕ.

Η πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου της Ειρήνης» έχει προγραμματιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκείνη την ημέρα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να είναι στην Ινδία. Το αν θα τηρήσει το πρόγραμμα του ή το διαφοροποιήσει σε περίπτωση που ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποδεχθεί την πρόσκληση Τραμπ, θα φανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.