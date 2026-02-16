«Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού. Το ΥΠΠΟ έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος τους ή το e-bay, μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητα τους ή να δεχθούν έλεγχο από ειδικούς που θα ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την πρόθεση να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα που απαθανατίζουν Έλληνες αντιστασιακούς να οδηγούνται από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής στο εκτελεστικό απόσπασμα , την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης διαβάζοντας σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι να αποδειχθεί η γνησιότητα των συγκεκριμένων ντοκουμέντων.

Κυβέρνηση: Οι φωτογραφίες των αντιστασιακών που οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες

«Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού. Το ΥΠΠΟ έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος τους ή το e-bay, μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητα τους ή να δεχθούν έλεγχο από ειδικούς που θα ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.