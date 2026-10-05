Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση των νοικοκυριών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσής της, με κεντρικό στόχο την ενότητα και τη συσπείρωση της εκλογικής της βάσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται εν μέσω σημαντικών απουσιών στελεχών, ενώ ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο του κόμματος ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην Αθήνα για την ικανοποίηση του αιτήματος που έχει καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την ανάγκη περισσότερης δημοσιονομικής ευελιξίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση και να περιοριστούν οι συνέπειες της για την κοινωνία.

Εκτός από τις κινήσεις που γίνονται στο προσκήνιο, όπως είναι η επιστολή του πρωθυπουργού, κινητικότητα επικρατεί και στο παρασκήνιο με άσκηση πιέσεων προς την ηγεσία της Ε.Ε. ενώ στον χορό των ίδιων διεκδικήσεων δεν αποκλείεται να μπουν και άλλες χώρες.

Advertisement

Advertisement

Το ενδεχόμενο έντονων κοινωνικών αντιδράσεων που μπορεί να προκληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν δεν υπάρξει μία ουσιαστική απάντηση των Βρυξελλών σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, προκαλεί ανησυχία και σε άλλες κυβερνήσεις.

Όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στην Σύνοδο Κορυφής, εντός του μήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ελπίζει στο «πράσινο φως» της Ε.Ε. για να προχωρήσει στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα με στόχο την αισθητή μείωση της τιμής τους στην αγορά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κυριακάτικη ανασκόπηση του στην ανάγκη λήψης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Προτείνουμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, ώστε να τα διοχετεύσουμε κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτά τα προσωρινά μέτρα να προσμετρώνται στις αυστηρές οροφές δαπανών. Οι κανόνες και οι υποδομές της Ευρώπης φτιάχτηκαν σε άλλες, πιο ήρεμες εποχές, όταν η ενέργεια ήταν φθηνή. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά και πρέπει να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα»’εγραψε χαρακτηριστικά.

Το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και οι απουσίες

Την ίδια ώρα στην Πειραιώς ετοιμάζονται εντατικά για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μία κίνηση που στοχεύει στο συναίσθημα του ψηφοφόρου της παράταξης, για τη φετινή γιορτή επανέρχεται ο πυρσός όπως φάνηκε και σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Advertisement

Το απόγευμα αναμένεται μεγάλη προσέλευση στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στην οδό Πειραιώς, όπου και θα εορταστούν τα γενέθλια του κόμματος που σημάδεψε την πολιτική ζωή του τόπου από τη Μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Και ο φετινός εορτασμός δεν θα είναι απλώς μία επετειακή εκδήλωση αλλά ένα προσκλητήριο συστράτευσης και ενότητας καθώς το βλέμμα όλων στην Νέα Δημοκρατία είναι στραμμένο στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη.

Στη γιορτή αναμένεται να λάβει μέρος πλήθος κόσμου ενώ θα παραστούν και όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Κάποιες απουσίες όμως έχουν τη σημασία τους. Δεν θα παραστεί ο μακροβιότερος πρόεδρος της παράταξης και πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής καθώς έχει επιλέξει να απέχει από κομματικές εκδηλώσεις ενώ και οι σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μοιάζουν τυπικές. Επίσης δεν θα παραστεί και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ένα από τα ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καθώς θα βρίσκεται στο Στρασβούργο. Και βέβαια, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο κόμμα ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε δύο δημόσιες παρεμβάσεις ασκώντας έντονη κριτική σε κυβερνητικές πολιτικές.

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στην ιστορική διαδρομή του κόμματος αλλά κυρίως θα εστιάσεις στο μέλλον και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Νέα Δημοκρατία για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός θα απευθύνει μήνυμα ενότητας και κάλεσμα συστράτευσης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή πορεία της χώρας σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Advertisement

Στόχος του να επαναπροσεγγίσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της παράταξης και να ανοίξει περισσότερο τη διαφορά με τα άλλα κόμματα ώστε να είναι εφικτός και ο στόχος της αυτοδυναμίας.

«Γιατί αυτή η παράταξη τελικά ήταν η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στον χρόνο; Γιατί προσαρμοζόταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών αλλά κυρίως διότι δεν έπαψε ποτέ να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα.

Η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Και μια παράταξη η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στους πολίτες της Κατερίνης και ανάλογα μηνύματα αναμένεται να στείλει και το απόγευμα, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας.

Advertisement