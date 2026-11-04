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Η κυβέρνηση κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για χρήση αντιδημοκρατικών πρακτικών, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να αναζητήσει εξηγήσεις από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις αλληλοκατηγορίες για διαφθορά και τις δηλώσεις της ΕΛΑΣ περί παροχής ποινικής ασυλίας στους τραπεζίτες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

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Την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το θέμα των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα το 2019 και κυρίως το ύφος και τη φρασεολογία της καυτηριάζουν κυβερνητικές πηγές.

«Τελικά το “rebranding” εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα, αν κρίνουμε από το πρωτοφανές ύφος, τη χυδαία φρασεολογία και κυρίως τη «λογική» της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ.

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Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το «βουλώσει». Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι «απαγορεύεται να ομιλούν», παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και συμπληρώνουν:

«Μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες.»

Το χρονικό της κόντρας μεταξύ κυβέρνησης και ΕΛΑΣ για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Είναι ένα ακόμα επεισόδιο από την κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΕΛΑΣ που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Μετά τις αποκαλύψεις για τις εξιχνιάσεις διαφόρων παράνομων υποθέσεων από τις αρχές, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχιερέα της διαφθοράς.

Ο πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και χθες το πρωί, μέσω συνέντευξης του στο ραδιόφωνο του Alpha, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πει ποια γραμμάτια εξαργύρωσε από τις αλλαγές που έκανε στον Ποινικό Κώδικα το 2019, κρατώντας τη Βουλή ανοιχτή.

Ακολούθησε βιντεοσκοπημένη δήλωση του προέδρου της ΕΛΑΣ στην οποία, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για συκοφαντία και λάσπη και σημείωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ τροποποίησε τον νέο Κώδικα για να δώσει ποινική ασυλία στους τραπεζίτες.

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Σήμερα το πρωί ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ επανήλθε κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία του και υπενθύμισε ότι το θέμα το έχει αναδείξει ο Σταύρος Κοντονής που διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγη ώρα μετά η ΕΛΑΣ απάντησε με μία σκληρή ανακοίνωση που έχει ως τίτλο: «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το».

Η ανταπάντηση της κυβέρνησης, μέσω πηγών, ήρθε πριν από λίγα λεπτά…

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