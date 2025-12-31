Για υπονόμευση της κυβέρνησης κατηγόρησε τους αγρότες ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης λέγοντας ότι «τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες, όχι η Αστυνομία», υπογραμμίζοντας ότι ως κυβέρνηση «δεν χρωστάμε τίποτα στους αγρότες, έχουν πληρωθεί οι οφειλές του 2024 και σήμερα με την εξισωτική κλείνει το 2025 3,8 δισ. έναντι 3,1 δισ. το 2024».

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι είναι «αδιανόητο η κυβέρνηση να τους καλεί σε διάλογο και να αρνούνται καθώς στα βασικά αιτήματα τους η κυβέρνηση έχει απαντήσει», υποστηρίζοντας ότι τα μπλόκα έχουν καθαρά πολιτικό πρόσιμο γι αυτό και δεν βρίσκεται η πλειοψηφία των αγροτών.

Advertisement

Advertisement

«Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία που θέλει να μιλήσει και έχει τη στήριξη του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων. Το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις έχει πάρει το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας», υποστήριξε.

Ωστόσο όπως είπε θέλει να είναι αισιόδοξος για τη λήξη των αγροτικών μπλόκων λέγοντας ότι τελικά οι αγρότες θα καθίσουν στο τραπέζι με την κυβέρνηση. «Ήδη υπάρχουν συνδικαλιστές που ζητούν τον διάλογο και τραμπουκίζονται από κάποιους άλλους και στο τέλος της ημέρας ο έντιμος αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος και αλιέας θα πάρει τα χρήματα τα οποία πρέπει να παίρνει μέσα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ».