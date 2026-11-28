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Ο ίδιος προτείνει τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος και την καθιέρωση ανεξάρτητου δημοσιονομικού συμβουλίου για την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων.

Επιπλέον, χαρακτηρίζει τις απευθείας αναθέσεις ως σημαντικό πρόβλημα για το δημόσιο συμφέρον και προτείνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στην ουσιαστική ψηφιοποίηση του κράτους.

Ο Καρχιμάκης υποστηρίζει ότι η μαζική αποχή των νέων από την πολιτική διαδικασία ενισχύει την άνοδο των ακραίων πολιτικών δυνάμεων στη χώρα.

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Είναι Παρασκευή πρωί. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης διασχίζει την Αθήνα, από τη δυτική πλευρά της (όπου δεν αποκλείεται και να είναι υποψήφιος στη μάχη του σταυρού…) ως το Μαρούσι, για να έρθει στη HuffPost και να απαντήσει στις ερωτήσεις του Αντώνη Φουρλή. Είναι 39 ετών. Τη μισή εβδομάδα εργάζεται σε πανεπιστήμιο στην Ολλανδία. Την άλλη μισή βρίσκεται στην Αθήνα και κάνει πολιτική. Είναι ο άνθρωπος που έχει δουλέψει όσο κανείς άλλος για να γραφτεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ενόψει κάλπης το 2027…

«Αντί να συζητάμε το αύριο, συζητάμε τον βούρκο»

Η συζήτηση ξεκινά από το «καυτό» θέμα της επικαιρότητας. Η πολιτική ατζέντα γεμίζει με υποθέσεις διαφθοράς, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις δημόσιες συμβάσεις, λέει ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Πολιτικά πρόσωπα εμφανίζονται να συνδέονται με εταιρείες που παίρνουν δουλειές από το Δημόσιο, ενώ οι ίδιοι ασκούν πολιτική. Ο ίδιος δεν κρύβει τον θυμό του. «Με στεναχωρεί, με εξοργίζει», λέει. Θέλει να συζητήσουμε προεκλογικά τα προβλήματα και τις αγωνίες της γενιάς του, όμως αντί γι’ αυτό, όπως λέει, συζητάμε «τον βούρκο».

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Ξεχωρίζει το νόμιμο από το ηθικό. Ζητά τα μη ηθικά να γίνουν και μη νόμιμα. Για τις δύο υποθέσεις που απασχολούν τις τελευταίες ημέρες (Λιάκος και Χατζηγιαννάκης), εκτιμά ότι τα κόμματα θα έπρεπε να ζητήσουν από τα πρόσωπα να αποσυρθούν από το προσκήνιο μέχρι να διαλευκανθούν οι υποθέσεις. Κανείς, βέβαια, δεν καταδικάζεται πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη, συμφωνεί, ενώ κατά τον ίδιο δεν τίθεται ζήτημα για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον οποίο στέλεχος της ΕΛΑΣ επιχείρησε να συγκρίνει με τις περιπτώσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη.

Οι προτάσεις του είναι συγκεκριμένες. Ζητά Ανεξάρτητη Αρχή που θα ελέγχει το χρήμα κομμάτων και πολιτικών προσώπων. Ζητά σοβαρή συζήτηση για τα ασυμβίβαστα. Όποιος πολιτεύεται, ακόμη και στην αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να έχει, ο ίδιος ή συγγενής πρώτου βαθμού, εταιρεία που παίρνει δουλειές από το κράτος, λέει απαντώντας σε σχετική ερώτηση από τον Αντώνη Φουρλή. Η εταιρεία μπορεί να περάσει σε ένα trust για όσο εμπλέκεται κάποιος στην πολιτική, σημειώνει… Η διαπλοκή, προσθέτει, είναι «ακούσια πολλές φορές, αντικειμενική πάντα». Επαναφέρει την αλλαγή του άρθρου 86 και του τρόπου επιλογής των δικαστών.

Απευθείας αναθέσεις: «Ένα μεγάλο πρόβλημα»

Στο επίκεντρο βάζει ο ίδιος τις απευθείας αναθέσεις: Τις χαρακτηρίζει «μεγάλο πρόβλημα». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τις μετατρέπει σε αναγκαίο κακό για τους δήμους. Το κράτος τούς χρωστά δισεκατομμύρια, εξηγεί, και έτσι δεν μπορούν να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα. Δίνει και ένα νούμερο. Οι δημόσιες συμβάσεις δίνονται σήμερα στην Ελλάδα με εκπτώσεις 1-1,5%. Στους πραγματικούς διεθνείς διαγωνισμούς οι εκπτώσεις ξεπερνούν το 15-20%. Σε μεγάλα έργα, αυτή η διαφορά αντιστοιχεί, όπως λέει, σε μια 13η σύνταξη για έναν χρόνο.

Πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ: Οι παροχές, η πίτα και ο «λογαριασμός»

Η κουβέντα περνά στην οικονομία. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ του 2026 υλοποιούνται πλέον στο τέλος της χρονιάς. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης τα χαρακτηρίζει «διαχείριση της φτώχειας». Η κυβέρνηση, υποστηρίζει, φορολογεί τους πολλούς και μοιράζει πίσω ένα μικρό μέρισμα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που «μεγαλώνει την πίτα». Φέρνει ως παράδειγμα μια ενεργειακή κοινότητα στη Θράκη και μια βιομηχανική περιοχή λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω που δεν συνδέεται με αυτή. Μιλά για μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα. Μιλά για ουσιαστική ψηφιοποίηση του κράτους. Αν τα συστήματα ήταν διασυνδεδεμένα, λέει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε συμβεί. Απορρίπτει την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, γιατί κατά τον ίδιο οδηγεί σε «κομματικό κράτος».

Απαντά και για τον «λογαριασμό» των εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ. Τον ρωτάμε αν θα έπρεπε να υπάρχει ολόκληρος μέσα στο πρόγραμμα. «Η αλήθεια είναι πως ναι», παραδέχεται. Υποστηρίζει όμως ότι μια «μπακαλική λογιστική» δεν αρκεί, γιατί κάθε μέτρο έχει και οικονομικό αποτύπωμα. Ζητά ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, όπως στην Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Θα κοστολογεί κάθε μέτρο και θα «καθίζει» όλα τα κόμματα στο ίδιο τραπέζι.

«Καλά τα λες, Λευτέρη, αλλά θα σε αφήσουνε»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πείθει ακόμη στις δημοσκοπήσεις, παρά την ακρίβεια και τα σκάνδαλα; Ο Καρχιμάκης μιλά για τη βαθιά δυσπιστία απέναντι στην πολιτική. Η φράση που ακούει πιο συχνά είναι: «Καλά τα λες, Λευτέρη, αλλά θα σε αφήσουνε». Η γενιά του, λέει, δεν έχει ζήσει συλλογική πολιτική νίκη.

Το ερώτημα αν είναι χειρότερη η άνοδος των ακραίων ή η αποχή των νέων, το βρίσκει δύσκολο. Η απάντησή του όμως είναι σαφής: «Η αποχή θρέφει τους ακραίους». Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο λιγότερο χώρο έχουν.

Γιατί μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Ολλανδία και την Αθήνα; «Γιατί κάτι πρέπει να αλλάξει».