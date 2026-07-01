Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ενσωμάτωση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στον πυρήνα των κρατικών υπηρεσιών επιβεβαιώνει ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά πλέον το μέλλον, αλλά το παρόν της Δημόσιας Διοίκησης. Η πρόκληση για το Κράτος μετατοπίζεται από τον φόβο της απώλειας εργασίας στη ρυθμιστική θωράκιση έναντι των αλγοριθμικών εκτροπών.

Η πρόσφατη επικαιρότητα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ανατρέπει με καταιγιστική ταχύτητα τα δυστοπικά αφηγήματα των προηγούμενων ετών, επαναφέροντας τη συζήτηση σε μια ρεαλιστική και βαθιά θεσμική βάση. Η δημόσια παραδοχή του Sam Altman, CEO της OpenAI, ότι οι αρχικές του εκτιμήσεις για μια βίαιη και μαζική κατάργηση θέσεων εργασίας λόγω της AI αποδείχθηκαν τελικά υπερβολικές, στέλνει ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα. Η αγορά εργασίας διεθνώς επιδεικνύει μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ενώ η ίδια η τεχνολογία λειτουργεί στην πράξη περισσότερο ως καταλύτης μετασχηματισμού, παρά ως ένα εργαλείο καθολικής και βίαιης αντικατάστασης του ανθρώπινου παράγοντα.

Advertisement

Advertisement

Αυτή η διαπίστωση αποκτά μια ιδιαίτερη, σχεδόν κομβική βαρύτητα για τη χώρα μας, καθώς συμπίπτει χρονικά με μια ιστορική καμπή: την επίσημη, θεσμική είσοδο της παραγωγικής AI στον σκληρό πυρήνα του Ελληνικού Κράτους. Η πρόσφατη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τον διεθνή τεχνολογικό κολοσσό ElevenLabs για την ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων κλωνοποίησης φωνής σε κομβικές δημόσιες πλατφόρμες, όπως το gov.gr, ο Τουρισμός και ο Πολιτισμός, αποτελεί την πρώτη χειροπιαστή απόδειξη αυτής της αλλαγής. Η AI δεν εισέρχεται πλέον στη Δημόσια Διοίκηση ως ένα απλό, υποστηρικτικό λογισμικό γραφείου ή ως ένας αυτοματοποιημένος ψηφιακός βοηθός. Μετατρέπεται σε έναν επίσημο ψηφιακό συνομιλητή του πολίτη, ο οποίος είναι πλέον ικανός να μεταφράζει, να εκφωνεί και να καθιστά προσβάσιμες τις κρατικές υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Επαναπροσδιορίζοντας την Ψηφιακή Ετοιμότητα

Στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης, γίνεται πλέον σαφές ότι οφείλουμε να προσεγγίσουμε αυτή την κολοσσιαία εξέλιξη με τη δέουσα θεσμική ψυχραιμία και στρατηγικό σχεδιασμό. Η δυναμική είσοδος της φωνητικής AI στο Κράτος επιβεβαιώνει απόλυτα την τάση που περιέγραψε ο Altman. Το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά η δραματική αναβάθμιση της επιχειρησιακής του ικανότητας. Ο δημόσιος υπάλληλος δεν απειλείται με αφανισμό ή αντικατάσταση. Αντίθετα, αποκτά στα χέρια του ένα πραγματικό υπερ-εργαλείο, το οποίο του επιτρέπει να παράγει πολυκάναλη, απόλυτα προσβάσιμη και έγκυρη πληροφορία για τον πολίτη σε ελάχιστο χρόνο, εκμηδενίζοντας τις παραδοσιακές καθυστερήσεις.

Αυτή η νέα πραγματικότητα δικαιώνει την ανάγκη για τη σπουδαιότερη δημόσια πολιτική της εποχής μας, που δεν είναι άλλη από την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη στρατηγική αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Η επίσημη θεσμοθέτηση του πρώτου Πιστοποιητικού AI για τους δημοσίους υπαλλήλους αποτελεί αναμφίβολα ένα ιστορικό, ελπιδοφόρο πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η πρόκληση τώρα μετατοπίζεται στο περιεχόμενο αυτής της εκπαίδευσης. Το Κράτος, μέσω των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών του δομών, οφείλει να διασφαλίσει ότι αυτή η πιστοποίηση δεν θα εξαντληθεί σε μια τυπική εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων. Στόχος είναι οι δημόσιοι λειτουργοί να εκπαιδευτούν στο πώς να διοικούν, να ελέγχουν και να αξιοποιούν την AI με απόλυτους όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και ασφάλειας. Η γνώση και η διαχείριση της αλγοριθμικής καθημερινότητας παύει πλέον οριστικά να αποτελεί προνόμιο των τεχνοκρατών, και μετατρέπεται με κάθε επισημότητα σε μια βασική διοικητική δεξιότητα για όλη την πυραμίδα του δημοσίου.

Τα «Έκτροπα» της Φωνής και η Ρυθμιστική Απάντηση

Ωστόσο, η σφαιρική ανάλυση της Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης επιβάλλει να κοιτάξουμε κατάματα και την έτερη, σαφώς πιο σκοτεινή όψη του νομίσματος. Η ίδια ακριβώς τεχνολογία που επιτρέπει σήμερα στο gov.gr να «μιλάει» στους πολίτες με πρωτοφανή φυσικότητα, στα χέρια κακόβουλων τρίτων μπορεί να μετατραπεί σε ένα ασύμμετρο όπλο παραπληροφόρησης, χειραγώγησης και ψηφιακής απάτης μέσω deepfakes. Η πιθανότητα κλωνοποίησης της φωνής με σκοπό την παραποίηση δηλώσεων κρατικών λειτουργών, ή ακόμα και τη δημιουργία πλαστών διοικητικών εντολών, δεν ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αποτελεί μια υπαρκτή, άμεση απειλή για τη θεσμική σταθερότητα, την εθνική ασφάλεια και την ίδια την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς του Κράτους.

Η απάντηση σε αυτή την τεράστια πρόκληση δεν μπορεί να είναι η τεχνοφοβική υποχώρηση ή η άρνηση της εξέλιξης. Αντίθετα, η αυστηρή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) ενεργοποιεί σταδιακά συγκεκριμένα τεχνικά και διοικητικά πρωτόκολλα πιστοποίησης. Είναι τεχνικά και ρυθμιστικά απόλυτα εφικτό για το Κράτος να θωρακίσει τα ψηφιακά του σύνορα, αρκεί να απαιτήσει την σταδιακή ενσωμάτωση δύο θεμελιωδών δικλίδων ασφαλείας που ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές επιταγές.

Η πρώτη αφορά το Ψηφιακό Υδατογράφημα Ήχου. Κάθε ακουστικό αρχείο που παράγεται από οποιαδήποτε κρατική AI πρέπει να φέρει υποχρεωτικά έναν ενσωματωμένο, εντελώς αόρατο στο ανθρώπινο αυτί κώδικα, ο οποίος θα ανιχνεύεται αυτόματα από τα συστήματα ελέγχου, πιστοποιώντας την τεχνητή του προέλευση. Η δεύτερη δικλίδα είναι η καθολική υιοθέτηση των Πρωτοκόλλων Προέλευσης C2PA. Πρόκειται για την εφαρμογή διεθνών προτύπων που καταγράφουν με απόλυτη ασφάλεια τα μεταδεδομένα της δημιουργίας κάθε ψηφιακού αρχείου, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια αδιάβλητη «ψηφιακή σφραγίδα» αυθεντικότητας που προστατεύει τον πολίτη από την παραπλάνηση.

Advertisement

Η Στρατηγική Αυτοδέσμευση της Ψηφιακής Πολιτείας

Η Δημόσια Διοίκηση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης δεν έχει την πολυτέλεια να είναι ένας παθητικός καταναλωτής ή ένας απλός θεατής των έτοιμων ψηφιακών προϊόντων της αγοράς. Οφείλει να αναλάβει τον ρόλο του στρατηγικού ρυθμιστή τους. Η πρωτοβουλία για την εισαγωγή της παραγωγικής AI στις κρατικές δομές είναι αναμφίβολα ένα εξαιρετικά θετικό, γενναίο και αναγκαίο βήμα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Ωστόσο, η τελική θεσμική επιτυχία αυτού του μεγάλου εγχειρήματος θα κριθεί αποκλειστικά από την ικανότητα της Πολιτείας να αναπτύξει παράλληλα τα απαραίτητα, ισχυρά ψηφιακά αντισώματα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το θεσμικό υπόβαθρο στη χώρα μας έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να αναλαμβάνουν τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις εποπτείας.

Ωστόσο, η δυναμική της τεχνολογίας καθιστά σαφές ότι η ίδρυση μιας νέας, εξειδικευμένης και ανεξάρτητης Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής για την AI —η οποία θα έχει την κεντρική ευθύνη να εποπτεύει την αγορά, να διαχειρίζεται ρυθμιστικά δοκιμαστήρια και να επιβάλλει συνεχή Stress Tests ασφαλείας και αυστηρά πρωτόκολλα ιχνηλασιμότητας— δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια γραφειοκρατική πολυτέλεια ή μια θεωρητική άσκηση επί χάρτου. Είναι η υπέρτατη διοικητική και πολιτική υποχρέωση της Πολιτείας για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προστασία της εγκυρότητας της πληροφορίας και, εν τέλει, την περιφρούρηση της ίδιας της ποιότητας της Δημοκρατίας μας.

Advertisement

Advertisement