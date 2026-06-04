Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη παρουσιάζουν την πλατφόρμα "Ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησης τους στο Δημόσιο" Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

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Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας στην οποία έχουν υποβληθεί.

Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν καταθέσει κάποιο αίτημα σε δημόσια υπηρεσία ήταν συχνά υποχρεωμένοι να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να πληροφορηθούν σε ποιο στάδιο βρισκόταν η υπόθεσή τους. Πλέον, η διαδικασία αυτή γίνεται ψηφιακά, προσφέροντας άμεση και εύκολη πρόσβαση στην εξέλιξη κάθε αιτήματος.

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Μέσω της πλατφόρμας politis.gov.gr και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεών τους από τη στιγμή της υποβολής μέχρι και την ολοκλήρωσή τους. Η νέα υπηρεσία αφορά αποκλειστικά αιτήματα που έχουν κατατεθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια δημόσια υπηρεσία την επεξεργάζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της, καθώς και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Παράλληλα, η καταχώριση μιας υπόθεσης στο σύστημα από τους δημοσίους υπαλλήλους έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα γρήγορη και απλή, απαιτώντας λιγότερο από ένα λεπτό. Οι υπάλληλοι χρειάζεται να εισάγουν μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και ένα βασικό στοιχείο ταυτοποίησης του πολίτη, όπως τον Προσωπικό Αριθμό, τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα από το σύστημα ή επιλέγονται μέσα από προκαθορισμένες λίστες.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι υποχρεωτική για τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις τόσο για τους αρμόδιους υπαλλήλους όσο και για τους προϊσταμένους τους.

Πώς λειτουργεί το politis.gov.gr

Κατάθεση της αίτησης: Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώριση από την αρμόδια υπηρεσία, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της, κατευθείαν από τον πολίτη.

Άμεση ενημέρωση του πολίτη: Με την καταχώριση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το e-mail αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ.

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Παρακολούθηση της πορείας σε πραγματικό χρόνο: Ο πολίτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσω του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.

Συνεχής ενημέρωση σε κάθε στάδιο: Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια.

Συγκεντρωτική εικόνα όλων των υποθέσεων: Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο, όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με τη δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος.

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Υλοποίηση στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr παρουσιάστηκε σήμερα από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, την Υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλος.

Το politis.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη Απριλίου, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Χατζηδάκης: Μια μικρή επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μάχη της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος. Ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σημαντικές πρωτοβουλίες του νόμου, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση δεκάδων δικαιολογητικών που το Δημόσιο έχει ήδη στην κατοχή του, αλλά συνέχιζε να ζητά ξανά και ξανά από τους πολίτες. Σήμερα προχωρούμε στην εφαρμογή μίας από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις του νόμου. Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο είναι μια μικρή επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της. Είμαστε αποφασισμένοι η πρωτοβουλία αυτή να εφαρμοστεί, δίχως να λογαριάσουμε τις όποιες αντιδράσεις στενόμυαλων γραφειοκρατών. Η διαδικασία άλλωστε, είναι εξίσου απλή τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πολίτες. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νόμου για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο».

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Παπαστεργίου: Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε: «Αλλάζουμε κάτι βαθύτερο από μια διαδικασία: αλλάζουμε τη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Για χρόνια, η Δημόσια Διοίκηση λειτουργούσε με τη λογική ότι ο πολίτης οφείλει διαρκώς να αποδεικνύει όσα το κράτος ήδη γνωρίζει. Σήμερα περνάμε σε μια διαφορετική αντίληψη, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Η αφετηρία πλέον είναι ότι το κράτος εμπιστεύεται τον πολίτη και αναλαμβάνει το ίδιο την ευθύνη να αναζητά τις πληροφορίες που διαθέτει, αντί να τον επιβαρύνει με διαρκή προσκόμιση δικαιολογητικών. Παράλληλα, ο πολίτης αποκτά για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για την πορεία της υπόθεσής του. Όπως σήμερα μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται μια αποστολή, έτσι θα μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συναλλαγή μας με το Δημόσιο, ποια υπηρεσία τη διαχειρίζεται και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας, που φέρνει τη Δημόσια Διοίκηση πιο κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες του».

Χαραλαμπογιάννη: Σήμερα πραγματοποιείται μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή στη σχέση κράτους-πολίτη

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ανέφερε: «Σήμερα πραγματοποιείται μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή στη σχέση κράτους-πολίτη μέσω του νέου συστήματος ψηφιακής ενημέρωσης για την πορεία αιτήσεων στο Δημόσιο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο που θα ενισχύσει τους βαθμούς της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στις συναλλαγές των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Αλλά σηματοδοτεί και μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της διοίκησης, αποτέλεσμα αθόρυβης, μακροχρόνιας και συστηματικής προετοιμασίας. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάζουμε σήμερα κάτι τόσο ουσιαστικό και άμεσο για τον πολίτη αλλά και τόσο χρήσιμο και εύχρηστο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης, χτίζουμε το νέο δημόσιο αξιοποιώντας κάθε επιστημονικό, διοικητικό και τεχνολογικό πόρο, προκειμένου να μειώσουμε τους χρόνους εξυπηρέτησης και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη».

Αναγνωστόπουλος: Μια νέα ιδέα, ένα νέο σύστημα, μια μικρή επανάσταση

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, συμπλήρωσε: «Μια νέα ιδέα, ένα νέο σύστημα, μια μικρή επανάσταση. Με το politis.gov.gr, ο πολίτης αποκτά συνολική εικόνα για την πορεία των υποθέσεων του και το δημόσιο ένα εργαλείο καλύτερης οργάνωσης και παρακολούθησης. Οι ψηφιακές λύσεις που υλοποιούμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ακριβώς το διττό αυτό σκοπό: βελτιωμένη λειτουργία του δημοσίου, απτό όφελος για τον πολίτη».

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