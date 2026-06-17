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«Καρφιά» κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Καραμανλής, χρησιμοποιώντας στίχους του μοναδικού Λουκιανού Κηλαηδόνη.

«Φίλες και φίλοι μου έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κηλαηδόνη από τη μακρινή για εσάς δεκαετία του 80. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και στα πάρτι, λέμε ναι. Στους σκύλους και στις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

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Αιχμές για την… αγάπη της εξουσίας

«Αγαπήστε τους ντόμπρους, τους δοτικούς ανθρώπους. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα, με την εξουσία», συνέχισε ο Κώστας Καραμανλής, ενώ έστειλε μήνυμα Εθνικού χαρακτήρα.

«Και εάν αισθανθείτε ένα σκίρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας το σε γνωρίζω από την κόψη, μην ντραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι. Είναι τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο “in” από τον καθένα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς»

Δήλωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από φρεσκάδα, ενώ υπενθύμισε ότι η χώρα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. «Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τις ιδέες σας, τη φρεσκάδα σας. Ζούμε η αλήθεια είναι, σε καιρούς, μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς».

“Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, ας μη τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας“

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορικότητα της Μακεδονίας τονίζοντας: “Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ όπου πατάμε σήμερα το 1912 με όρους ιστορίας, το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπό μακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, ας μη τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας. Είμαστε προνομιακοί συνεχιστές της παρακαταθήκης μας. Δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν καταδεχτήκαμε ποτέ – όπως έκαναν και κάνουν άλλοι – να κάνουμε την ανάγκη… ιστορία. Να διαστεβλώσουμε την ιστορική αλήθεια, να οικειοποιηθούμε ή να σφετεριστούμε ταυτοτικά στοιχεία άλλων. Βεβαίως, αυτή η μεγάλη τύχη συνεπάγεται μια βαρύτατη ευθύνη: Τη διαφύλαξη και τη συνεχή επαναβεβαίωση των αξιών και των νοημάτων που μας συνέχουν ως έθνος και ως κοινωνία. Μπροστά σε αυτό το υψηλό καθήκον – με μπροσθοφυλακή εσάς τους νέους και τις νέες – οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε”.

Πηγή: thesspost.gr