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Το «σύνθημα» – και μήνυμα μαζί – στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έδωσε o Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;» έθεσε το ερώτημα ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του και συνέχισε λέγοντας πως «σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για “plan B”. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης».

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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, τόνισε πως «σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά», προσθέτοντας πως «σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων. Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα, τόνισε πως «την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;».

Σε αυτό το πλαίσιο Σωκράτης Φάμελλος έκλεισε κάθε σενάριο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς. Και μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε στην κεντρική επιτροπή κείμενο που παρουσίασε στην Πολιτική Γραμματεία και μαζεύει υπογραφές, ενώ ο Νίκος Παππάς προσερχόμενος στην συνεδρίαση δήλωσε πως «η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες».