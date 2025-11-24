«Αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι “η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα”. Αλλά επειδή δεν είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά θα τον παραπέμψω σε έναν άλλο Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος είχε απαντήσει για ένα βιβλίο ότι “από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω. Ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω”», ήταν το πρώτο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, κατά τη διάκρεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Αλλάζοντας ύφος ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αστείο γιατί «οι πολίτες που υπέστησαν 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε, η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε αχρείαστα 120 δις. ευρώ δεν γελάμε και ούτε γελάγαμε τότε, όσοι βίωσαν τις τραγωδίες όπως στο Μάτι δεν γελάνε καθόλου».

Advertisement

Advertisement

«Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία»

Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μία συγνώμη και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια, και εδώ το πλοίο είναι μία χώρα, δεν είναι τόσο έντιμο θεωρώ να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους, και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

Σχετικά με την εκδοτική επιτυχία του βιβλίου, που συγκρίνεται με την κυκλοφορία βιβλίων του Χάρι Πότερ, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρινίζοντας ότι δεν είναι βιβλιοκριτικός, σχολίασε ότι «το κοινό δείχνει μία προτίμηση στους μαθητευόμενους μάγους».

Όσο για τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τις επιθέσεις κατά της Μαρέβα Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντι του μία οικογένεια επειδή ετύγχανε η οικογένεια αυτή να ήταν η οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου. Και ουσιαστικά είχαμε και με τη βούλα μία παραδοχή για κάτι που ξέραμε».

Σε ένα γενικότερο σχόλιο του ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πρέπει να αποφευχθούν δύο λάθη. «Το ένα είναι να ξεχάσουμε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική καταστροφή της χώρας αλλά είναι και ηθικό το ζήτημα. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να θεωρήσουμε ότι είναι τόσο χαμηλά ο πήχης».