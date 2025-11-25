Ελλάδα και Κύπρος χαράζουν κοινή μεταναστευτική πολιτική, όπως αποφάσισαν στη συνάντηση που είχαν στην Λευκωσία ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τον Κύπριο ομόλογό του Νικόλα Ιωαννίδη. Η συνάντηση είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα καθώς θα μετέχουν στην σύσκεψη των MED5 που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα το Σαββατοκύριακο.

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν όλα τα στατιστικά δεδομένα και έκαναν μία ενδελεχή αλληλοενημέρωση για το πως χειρίζονται ο καθένας από την πλευρά του το μεταναστευτικό, για να διαπιστώσουν ότι έχουν απόλυτη σύμπτωση στις ενέργειές τους με δόγμα «κράτηση, φυλακή, επιστροφή».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην εφαρμογή του συμφώνου μετανάστευσης που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο και του κανονισμού επιστροφής. Σε αυτόν Ελλάδα και Κύπρο έχουν κοινή γραμμή στο σκέλος της αυστηροποίησης των επιστροφών. Και μάλιστα όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο κ.Πλεύρης μετά το νέο νόμο στην Ελλάδα που εφαρμόζεται το τελευταίο τρίμηνο έχουμε πτώση πάνω από 50% στις ροές, ειδικά όσων δικαιούνται άσυλο.

Επιπλέον ο κύριος Πλεύρης ενημερώθηκε και για τις νέες πρωτοβουλίες της Κύπρου σε ένα πετυχημένο σύστημα επιστροφών και μάλιστα όπως σχολίασε: «στο νέο νόμο που θέσπισε η Ελλάδα έχει ενταχθεί τμήμα της κυπριακής πολιτικής ειδικά όσον αφορά τις οικειοθελείς επιστροφές»

Παραθέτουμε και την ανακοίνωση που ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου της Ελλάδας

«Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, κ. Νικόλα Ιωαννίδη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, βρέθηκαν το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Κανονισμός Επιστροφών, καθώς και οι προτεραιότητες στο μεταναστευτικό ενόψει της επικείμενης ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την αναμόρφωση του πλαισίου επιστροφών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ενώ ο κ. Ιωαννίδης παρουσίασε το επιτυχημένο μοντέλο επιστροφών που εφαρμόζει η Κύπρος. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι κοινές προτεραιότητες Ελλάδας και Κύπρου στη διαχείριση του μεταναστευτικού και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο των MED5.

Εν συνεχεία, ο κ. Πλεύρης συμμετείχε σε διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τις οποίες παρουσιάστηκε αναλυτικά το κυπριακό Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιχειρησιακές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί, στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και στη διαμόρφωση κοινών θέσεων ενόψει των επόμενων βημάτων εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ακολούθως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισκέφθηκε τα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου ξεναγήθηκε στον χώρο και απέδωσε φόρο τιμής, καταθέτοντας στεφάνι. Στη συνέχεια, μετέβη στο Δημαρχείο Λευκωσίας, όπου έγινε δεκτός από τον Αντιδήμαρχο, και ακολούθησε περιήγηση στη Γραμμή Καταπαύσεως του Πυρός. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μετάβαση του Υπουργού στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία, όπου είχε συνάντηση με την Πρέσβη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σε δηλώσεις τους, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη στενή και διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δύο κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, ιδίως ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Τόσο ο κ. Πλεύρης όσο και ο κ. Ιωαννίδης τόνισαν τη σημασία ευθυγράμμισης των διεκδικήσεων των δύο χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και την ανάγκη συνέχισης της στενής συνεργασίας σε τεχνογνωσία, επιχειρησιακό συντονισμό και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τον Υπουργό συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Δημήτρης Γλυμής».

