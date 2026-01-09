Μηνύματα εντός και εκτός έστειλε ο Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής, κλείνοντας την διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως πρέπει να ακουστεί και έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας ότι η τουρκική θέση είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο.

Όπως εξήγησε ο υπουργός η τουρκική θέση ότι τα ελληνικά νησιά κάθονται επί της Ασιατικής υφαλοκρηπίδας, σε συνδυασμό με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, οδηγούν σε ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα σύνορα του Ελληνισμού.

«Η επιδίωξη της πατρίδας μας που ουδέν διεκδικεί, δεν απειλεί και δεν θέλει να αναθεωρήσει, στα παρόντα γεωγραφικά και συνταγματικά μας σύνορα, δεν είναι συμβατή με την τουρκική επιδίωξη» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Μέσα σε αυτή την συνθήκη, όπως την περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, υποστήριξε πως στα ζητήματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, πρέπει να επικρατεί ομοψυχία, ομόνοια, συναντίληψη και κοινές ενέργειες και όχι φατριασμός.

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός να μη βρεθεί στη δυσχερέστατη θέση που βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974, να μη μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα» τόνισε ο Νίκος Δένδιας προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «εμείς θα φροντίσουμε ώστε το έθνος και η πατρίδα να είναι πάντοτε έτοιμα».

Ο Νίκος Δένδιας, στρέφοντας το βλέμμα στο εσωτερικό της χώρας, σημείωσε, για ακόμη μια φορά, πως με το συγκεκριμένο νομοθέτημα δυσαρεστείται μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ωστόσο, ευχαρίστησε τους «γαλάζιους» βουλευτές οι οποίοι όπως είπε, εν γνώσει του πολιτικού κόστους και με τους αγρότες να βρίσκονται στο δρόμο, στηρίζουν το νομοσχέδιο, επιμένοντας πως η ΝΔ είναι ιστορικά το λαϊκό κόμμα που συνεχίζει να συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις, αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα της κοινωνίας.