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Αναφέρθηκε στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών.

Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική, τη μείωση των φόρων, την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα ακολουθεί στρατηγική βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο και ενισχύει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και σε σειρά διμερών συναντήσεων.

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Έμφαση στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στην οποία έλαβε μέρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια

Στο στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο συμμετείχε και η πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Κοντολίζα Ράις, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των παγκόσμιων κρίσεων των τελευταίων ετών τονίζοντας τη βαρύτητα που έδωσε η κυβέρνηση στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

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Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησε για τα πρωτογενή πλεονάσματα που πετυχαίνει, την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση της ανεργίας, την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Κάτι, που όπως εξήγησε, επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Παράλληλα σημείωσε ότι παρά τη διεθνή αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων η Ελλάδα έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα μέλη του G7, ενώ Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης, ειδικά στο θέμα της μείωσης φόρων και στην αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επίσης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κάνοντας αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορα της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επισήμανε ακόμη ότι πιστεύει ιδιαίτερα και σταθερά στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ειδικά στον σύνθετο κόσμο του σήμερα.

Τέλος, μίλησε για το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας στους συνομιλητές του πως πρόκειται για έτος-ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 έτη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

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Οι επαφές που θα έχει στη Νέα Υόρκη

Ο Πρωθυπουργός από σήμερα θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Στις 10.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye».

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Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan.

Αύριο Πέμπτη θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές.

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Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 15.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».

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Στις 17.10 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres.

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Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή στις 8.15 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Vasile Tofan.

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