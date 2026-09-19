Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στην 81η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, θα πραγματοποιήσει επαφές με ξένους ηγέτες, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και σημαντικούς παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με στελέχη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Stanford.

Στις συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, ο κ.

Μητσοτάκης θα αναδείξει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τα πλεονεκτήματα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Τέλος, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντήσεις με την ομογένεια και συμμετοχή σε εκδηλώσεις για το περιβάλλον και την τεχνητή νοημοσύνη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Διττή στόχευση έχει το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μία είναι η συμμετοχή του στην 81η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και οι συναντήσεις που θα έχει με ξένους ηγέτες και από την άλλη οι επαφές που έχει προγραμματίσει με σημαντικούς παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται από αύριο Κυριακή στις ΗΠΑ και πρώτος του σταθμός είναι το Σαν Φρανσίσκο όπου τη Δευτέρα, 21 και την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Επίσης στις 22 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution με τη συμμετοχή της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις.

Advertisement

Advertisement

Κατά την παραμονή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

Επίσης αναμένεται να συναντηθεί με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Βασικά θέματα στην ατζέντα αυτών των συναντήσεων θα είναι οι διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Όπως αναφέρουν συνεργάτες του, στις συναντήσεις αυτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, στην προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων. Στόχος του είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των επενδύσεων. Για αυτό και αναμένεται να τονίσει ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών.

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Επίσης ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους της ομογένειας. Στις 23 του μήνα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα (τοπική ώρα) της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου. Λίγο νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων ενώ την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου (πρωί), θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.