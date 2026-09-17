Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και προόδου για τον θεσμό.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλους φορείς και την προοπτική αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης υπό τον έλεγχο των δικαστικών λειτουργών.

Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο τη μείωση του χρόνου έκδοσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων στις 600 με 650 ημέρες έως το τέλος του 2027.

Πολλές από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης υλοποιήθηκαν μέσω της συγχρηματοδότησης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δικαιοσύνης μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί απευθείας αναθέσεων.

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Μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού και προόδου χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εγκαινιάστηκε νωρίς το μεσημέρι.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός εξήρε τον ρόλο του Συνεδρίου τονίζοντας ότι «είναι ο βασικός θεματοφύλακας της χρηστής διαχείρισης και ο διαχρονικός εγγυητής της» εξηγώντας ότι «από σήμερα περνά σε μία νέα εποχή μέσω του ψηφιακού και του περιβαλλοντικού μετασχηματισμού».

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«Μαζί με τις καινούριες υποδομές εγκαινιάζουμε και μία νέα ψηφιακή καθημερινότητα», πρόσθεσε στη συνέχεια και ανέδειξε τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία καθώς μέσω αυτής υπάρχει πια η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του Συνεδρίου με άλλους φορείς. Μίλησε επίσης για τη χρήση του εικονικού βοηθού, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σημειώνοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί με ποιον τρόπο, ταχύτητα και δικλείδες ασφαλείας μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στον δικαστικό λειτουργό.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στον τομέα της δικαιοσύνης είπε ότι στόχος-εφόσον βέβαια ο ελληνικός λαός εμπιστευθεί εκ νέου την κυβέρνηση στις εκλογές- είναι μέχρι τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μίας τελεσίδικης απόφασης να πέσει από τις 1500 ημέρες που είναι σήμερα, στις 600 με 650 ημέρες, δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί.

Παράλληλα τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς πολλές από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις συγχρηματοδοτήθηκαν από αυτά τα κοινοτικά κονδύλια.

Μίλησε επίσης για την αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες του Κράτους Δικαίου και τόνισε ότι «οι βαθιές τομές στο Κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια».

Έκανε επίσης αναφορά σε ανυπόστατους -όπως τους χαρακτήρισε- ισχυρισμούς για νούμερα που ακούγονται σχετικά με απευθείας αναθέσεις ενώ σχετικά με τις κατηγορίες που έχουν ακουστεί από την αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι «η Δικαιοσύνη πρέπει να μένει μακριά από το πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τον χαιρετισμό του στη εκδήλωση εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο».