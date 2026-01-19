Για τις διεθνείς εξελίξεις μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη. «Αυτό που κάποτε λέγαμε Δύση, εννοώντας Ευρώπη και Αμερική, σήμερα δοκιμάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός εξηγώντας ότι «οι ΗΠΑ ακολουθούν μία πολιτική που δεν θεωρεί τη βαθιά συμβιωτική σχέση με την Ευρώπη ως δεδομένο. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα που τη αντιμετωπίζουμε επί του πεδίου» και αποκάλυψε ότι το θέμα αυτό θα απασχολήσει τους ηγέτες της Ευρώπης σε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη «που θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Σίγουρα για εμάς Δύση είναι η Ευρώπη».

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή η δοκιμασία επηρεάζεται και από το γεγονός ότι ως Ευρώπη δεν υπάρχουν οι σχέσεις που υπήρχαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και εξαιτίας της ραγδαίας ανόδου της Κίνας τα τελευταία 30 χρόνια η οποία «θέτει σε αμφισβήτηση πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα για την υπεροχή του δικού μας τρόπου έναντι της αντιμετώπισης των προβλημάτων, της δημιουργίας της καινοτομίας, της νέας σκέψης».

Τονίζοντας τον σεβασμό του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς όπως εξήγησε σπούδασε εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει όποιον μπορεί για το ότι «αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική τελικά ζημιώνει τα ίδια τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», διαφυλάσσοντας πάντα τη στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι στην Ουκρανία αμφισβητήθηκε ανοιχτά ότι ο μεγάλος μπορεί να αλλάξει τα σύνορα σε βάρος μίας μικρότερης χώρας με ωμή βία και υπογράμμισε την ανάγκη του ρεαλισμού και της προτεραιοποίησης του εθνικού συμφέροντος. «Αν αυτός ο κόσμος δοκιμάζεται, έχουμε μία ιερή υποχρέωση πρώτα και πάνω από όλα να ασφαλίσουμε την πατρίδα μας», τόνισε στη συνέχεια εξηγώντας το γιατί η Ελλάδα προχώρησε στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ερωτηθείς για τη Γροιλανδία, απάντησε ότι το μέλλον της εξαρτάται από τη Δανία και τους κατοίκους της Γροιλανδίας. «Η Γροιλανδία είναι νατοϊκό έδαφος και η οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους κβο θα ήταν καταστροφική. Θα αμφισβητούσε το ΝΑΤΟ και ενδεχομένως θα ήταν η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι σε μία δύσκολη σχέση που έχουμε με την Αμερική. Η Γροιλανδία είναι μέρος του βασιλείου της Δανίας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί», εξηγώντας παράλληλα ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια της Αρκτικής.