O Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Γιατί η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα μέσα σ εαυτό το τοξικό περιβάλλον, να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών».

Μεταξύ των στόχων της μεταρρύθμισης της κυβέρνησης, είναι η γρηγορότερη εκδίκαση των υποθέσεων και η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, παράγοντες που επηρεάζουν και την προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την υλοποίηση επενδύσεων.

«Γινόμαστε σταδιακά Ευρώπη, αίροντας μία ακόμα ανορθογραφία. Ενώ έχουμε τους περισσότερους δικαστές ανά κάτοικο, έχουμε το μικρότερο αριθμό αποφάσεων. Θέλουμε μία δικαιοσύνη που θα είναι τυφλή και θα είναι δίπλα και ποτέ απέναντι στον πολίτη», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα μίλησε για τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητα από την πλευρά των πολιτών όταν ξεκίνησε η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι σύντομα οι πολίτες θα δουν τα θετικά αποτέλεσματα:

«Οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Το κτίριο που εγκαινιάστηκε το πρωί είναι ένα από τα τέσσερα περιφερειακά πρωτοδικεία που δημιουργούνται και πλέον θα εκδικάζουν διαφορές έως 250 χιλιάδες ευρώ, με στόχο την πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας καθώς και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και ert.gr)