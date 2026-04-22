Στη στήριξη της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας αλλά και στην ευκαιρία να κλείσουν εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Αλβανός ομόλογός του είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι πάντα χαρά μου να σε καλωσορίζω στην Αθήνα, αγαπητέ Edi, με αφορμή τη συμμετοχή σου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι πάντα καλό να μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μία αποτίμηση της σημαντικής προόδου που έχουμε σημειώσει στις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεχή υποστήριξή μας στη δύσκολη πορεία που έχετε χαράξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία να επιλύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και να εδραιώσουμε την αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας.

Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σε καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην Αθήνα, και ξέρω ότι σου αρέσει πολύ να έρχεσαι εδώ.

Έντι Ράμα: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, να σας πω την αλήθεια, νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν, γιατί αυτό μου δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα να έρχομαι πιο συχνά στην όμορφη χώρα σας, την οποία λατρεύω.

Θέλω, εν τω μεταξύ, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την υποστήριξη. Την εκτιμούμε πολύ. Και, ναι, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, ένα τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας, ενώ θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτή την περιοχή πολύ πιο σημαντική και σε αυτό το επίπεδο.

Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό.