Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ό,τι αφορά στο γενικοτερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

Μιλώντας στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου είχε συναντήσεις με τοπικά στελέχη και φορείς της Νέας Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους συνταξιούχους που τα χρόνια των μνημονίων υπέστησαν πολλές μειώσεις στις αποδοχές τους δηλώνοντας ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά».

Μιλώντας για την ελληνική οικογένεια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα μέτρα στήριξής της. «Εμείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνίας» γι’ αυτό όπως είπε «για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την στήριξη στη νεολαία ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως πρωτοποριακό το μέτρο που έχει ήδη εξαγγελθεί για την φορολογική ελάφρυνση και συγκεκριμένα το γεγονός ότι «όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών, από 1/1/2026 δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος».