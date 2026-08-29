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Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο εξασφαλίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τη δημιουργία νέων υποδομών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των επενδύσεων, ο κ.

Μητσοτάκης παρουσίασε εμβληματικά έργα, όπως το πρότυπο θερμοκήπιο της Wonderplant και τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επέκρινε την αντιπολίτευση για την πολιτική της στάση, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των έργων υποδομής και της τηλεθέρμανσης για την αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Μακεδονίας.

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Για τη νέα εποχή που ξεκινά στη Δυτική Μακεδονία μετά την απολιγνιτοποίηση, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής αλλά και για την εκλογική αναμέτρηση μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στην ηλεκτρονική εφημερίδα e-ptolemeos.gr και στον διευθυντή της Αντώνη Πουγαρίδη.

«Η οικονομία πάει καλά. Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε», σημείωσε ο πρωθυπουργός ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να διεξαχθούν οι εκλογές την άνοιξη του 2027, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην τακτική και στις πολιτικές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, ο πρώτος λόγος είναι γιατί υπάρχει ο χρόνος για την κυβέρνηση να ξεδιπλώσει και να εξηγήσει το έργο της, κάτι που περιμένει να δουν και οι πολίτες.

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«Και ταυτόχρονα, πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη -λυπάμαι γι΄αυτή τη σκληρή λέξη αλλά την εννοώ- της αντιπολίτευσης, και ειδικά του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για Αντιπρόεδρο της Βουλής την κα Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και, πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα -χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

«Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια «σφραγίδα» σε ένα «διαβατήριο» αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους πέντε σταθμούς του Μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι εγκαινίαζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε κι αυτά. Γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή», ανέφερε με νόημα ο πρωθυπουργός.

Επίθεση όμως κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε και για το θέμα της απολιγνιτοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας: «Η πραγματικότητα είναι απλή: ο λιγνίτης πια, με το κόστος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, πολύ απλά δεν είναι ανταγωνιστικός και όποιος λέει το αντίθετο, πολύ απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα, η απολιγνιτοποίηση θα ήταν μια αναπόφευκτη διαδικασία.»

Στη συνέντευξη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, στα μεγάλα έργα υποδομών που γίνονται και στις επενδύσεις που ετοιμάζονται.

«Αυτό το οποίο εμείς καταφέραμε και εξασφαλίσαμε είναι, μέσα από ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, να έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 1 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τις υποδομές αλλά και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες ώστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας να είναι καλύτερο από το παρελθόν.

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Ακριβώς εκεί εστιάζεται και ο πυρήνας αυτού του προγράμματος, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τελικά περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που θα χαθούν λόγω της σταδιακής απομάκρυνσης του λιγνίτη», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός και μίλησε για τις επενδύσεις στην περιοχή που θα δώσουν αναπτυξιακή πορεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

«Η πιο εμβληματική, ίσως, είναι η επένδυση της Wonderplant. Η Wonderplant είναι ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, κολοσσιαίων διαστάσεων. Μία επένδυση η οποία ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, 60 εκατομμύρια εκ των οποίων προέρχονται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Θα δημιουργήσει παραπάνω από 400 θέσεις εργασίας, έχει ήδη θεμελιωθεί, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι ενδιαφέρον ότι η επένδυση αυτή χρησιμοποιεί παλιά εδάφη τα οποία έχουν αποκατασταθεί πια, εδάφη τα οποία είχαν ταυτιστεί με τον λιγνίτη.

Άρα, σε μία περιοχή όπου ουσιαστικά ο λιγνίτης έχει σταματήσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, μπορούμε να δούμε μία επένδυση άκρως ανταγωνιστική, άκρως καινοτόμα, η οποία θα προσφέρει εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε συμπολίτες μας στη Δυτική Μακεδονία, με καλούς μισθούς, και είναι μία μόνο από τις πολλές επενδύσεις που δρομολογούνται σε αυτή την κατεύθυνση.»

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«Ένα τεράστιο data center θα μετατρέψει ουσιαστικά την περιοχή στην «καρδιά» των υποδομών της τεχνητής νοημοσύνης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ρόλο της ΔΕΗ για την «επόμενη μέρα» της περιοχής:

«Για πολλές δεκαετίες η ΔΕΗ ήταν ταυτισμένη με τον λιγνίτη και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι επειδή έκλεισαν οι πιο πολλές λιγνιτικές μονάδες -λειτουργεί ακόμα η «Πτολεμαΐδα 5», όπως ξέρετε, και θα λειτουργεί για κάποιο διάστημα-, ότι επειδή έκλεισαν αυτές οι μονάδες η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο.

Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ την Καρδιά. Η Καρδιά είναι ένα ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παραγωγής λιγνίτη. Στην Καρδιά, όμως, κατασκευάζεται η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ.

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Είναι μία μονάδα την οποία η ΔΕΗ με κρατική υποστήριξη κατασκευάζει, ακριβώς γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε την τηλεθέρμανση στην ευρύτερη περιοχή, στην Πτολεμαΐδα, στο Αμύνταιο, στην Κοζάνη. Η τηλεθέρμανση είναι εξασφαλισμένη και το κόστος της τηλεθέρμανσης μέχρι που να καλυφθεί η μονάδα και αυτό το έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση.

Αλλά ταυτόχρονα σε αυτή την «καρδιά» της νέας ΔΕΗ θα κατασκευαστεί ένα πολύ μεγάλο σύστημα αντλησιοταμίευσης. Φανταστείτε δύο ταμιευτήρες, δύο μεγάλες λίμνες για να το πω πολύ απλά, όπου θα μετακινείται το νερό ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, μια πολύ μεγάλη μπαταρία, θα κατασκευαστούν νέοι πυκνωτές για τη σταθερότητα του συστήματος.

Και λίγο πιο κάτω, στον Άγιο Δημήτριο, θα κατασκευαστεί ένα τεράστιο data center, όπου θα μετατρέψει ουσιαστικά τη Δυτική Μακεδονία στην «καρδιά» των υποδομών της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν παραπάνω από 2.000 θέσεις εργασίας.

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Σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από το να σκάβει κάποιος σε ένα ορυχείο και σίγουρα η ποιότητα εργασίας δεν θα συγκρίνεται με αυτό το οποίο βίωναν οι άνθρωποι που δούλευαν τον λιγνίτη τόσα χρόνια.»

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Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τη σημασία που έχουν τα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν γίνει, όπως ο Ε 65, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού, ανέδειξε τις προοπτικές που μπορεί να δώσει στη Δυτική Μακεδονία η τουριστική ανάπτυξη και εκτίμησε ότι σε περίπου δύο χρόνια η εικόνα όλης της περιοχής θα είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή.

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