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Το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για ένα σχολείο σε έναν ιστορικό δήμο, το οποίο αποτελεί μια μονάδα – ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

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Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός εστίασε στην κτηριακή αναβάθμιση των σχολείων, ενόψει και της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης ήταν «τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους».

Επίσης αναφέρθηκε στη δωρεά για την ανακαίνιση και την ανακατασκευή των σχολείων, μία δράση που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ και ευχαρίστησε τόσο τις τράπεζες όσο και τις Κτηριακές Υποδομές που υποστήριξαν την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για πιο όμορφα και προσβάσιμα σχολεία.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η δράση θα συνεχιστεί, καθώς θα υπάρξουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω κτηριακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων.

«Η καλύτερη επιβράβευση για εμάς είναι το χαμόγελο των παιδιών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ έκανε και ιδιαίτερη μνεία στην ειδική αγωγή.