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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων και τόνισε τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας της χώρας.

Κατά την περιοδεία του, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει επιπλέον τρόπους στήριξης των αλιέων που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η κυβέρνηση προωθεί τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, ενισχύοντας παράλληλα την αμυντική θωράκιση της χώρας απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

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Για διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Αρναία Χαλκιδικής όπου πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία.

Αυτή η παρέμβαση θα είναι και στην τιμή της αντλίας αλλά και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με στόχο να ωφεληθούν αυτοί που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες, όπως οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας.

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«Δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στην εκλογική μάχη της άνοιξης, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σίγουρος ότι οι πολίτες, όπως και σε προηγούμενες εκλογές, «θα εμπιστευθούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο αλλά και ως δύναμη προόδου».

Τονίζοντας ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι δεν τίθεται θέμα αλαζονείας αλλά επειδή μόνο μία αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις και αποτελεσματικές αποφάσεις. Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να δουν αν η κυβέρνηση έκανε πράξη τις δεσμεύσεις που είχε δώσει.

Κάνοντας αναφορά στη διεθνή κρίση ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει κινήσεις που θα βάλουν την Ελλάδα στο στόχαστρο των αγορών και τόνισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα χώρας που ανέκαμψε από την κρίση.

Εκτός όμως από το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην επίσκεψη στην Ελλάδα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ και τον ρόλο της χώρας ως πηγή σταθερότητας σε μία ταραγμένη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα εξοπλιστικά και στην ενίσχυση της αμυντικής δύναμης της Ελλάδας.

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«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε», είπε σε αλιείς

Κατά την περιοδεία του στην Αρναία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με αλιείς της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», επισήμανε ο Πρωθυπουργός. «Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία», προσέθεσε.

«Ήδη έχουμε κάνει ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την προσφορά των αλιέων στην ελληνική οικονομία, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση θέτει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας της παράνομης αλιείας.

«Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε τη διαμαρτυρία σας. Η αξιοπρέπεια την οποία δείχνετε σας πιστώνεται όχι από εμάς αλλά από την κοινωνία», ανέφερε.

«Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους της θάλασσας, ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους που δουλεύουμε μέρα νύχτα, μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποιήσεις», σημείωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος των αλιέων.

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