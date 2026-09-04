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Στο καθιερωμένο κάλεσμα των δημοσιογράφων που διοργάνωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο ξενοδοχείο Electra Palace της Θεσσαλονίκης παρέστη ο πρωθυπουργός, ο οποίος, στα σύντομα πηγαδάκια που είχε με τους εκπροσώπους του Τύπου, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις αυριανές ανακοινώσεις.

«Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα αυριανά», ήταν χαρακτηριστικά η απάντησή του στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

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Ωστόσο, μετά την επιμονή των δημοσιογράφων, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε στο να αναφέρει πως «τα μέτρα είναι κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7, υπογραμμίζοντας τη σημασία τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και της διατήρησης της αξιοπιστίας της χώρας.

Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε για τα σχολικά βιβλία και για το αν υπάρχει ζήτημα με την υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, ο πρωθυπουργός με δόση χιούμορ απάντησε:

«Ναι, φυσικά υπάρχει θέμα για αυτό η κ. Ζαχαράκη ήταν σήμερα μαζί μου στα εγκαίνια των σχολείων. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν πιάνουν αυτα. Σαχλαμάρες».

Ερωτηθείς για το αν οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, ο κ. Μητσοτάκης αποκρίθηκε πως ειναι νωρίς ακόμη και πως δεν έχει αποφασίσει, ενώ όπως σημείωσε η κατάρτιση των ψηφοδελτίων θα γίνει λίγο πριν τις εκλογές για να ειναι δίκαιος ο ανταγωνισμός.

Αναφερόμενος στην συγκέντρωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης είπε πως ήταν μια αξιοπρεπής από πλευράς κόσμου συγκέντρωση.

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Ιδιαίτερη ήταν η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και φίλους μετά την περιπέτεια της υγείας του. Η εικόνα του έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Ο κ. Μυλωνάκης συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου. Αύριο αναμένεται να παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα δώσει το «παρών» στον Πρωινό Καφέ στο Μαξίμου.





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