Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο της κυβέρνησης τη διεκδίκηση μιας τρίτης θητείας με σκοπό τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την περαιτέρω αλλαγή της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη σκληρής εργασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, αναφέροντας πως η κυβέρνηση έχει εκπληρώσει τις βασικές δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2023.

Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι την άνοιξη του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από κοινοπραξία εταιρειών.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας της χώρας, θεωρώντας τες κρίσιμα στοιχεία για τη γεωπολιτική και οικονομική ισχύ της Ελλάδας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για τον στόχο του στις εκλογές που δεν είναι άλλος από μία νέα κυβερνητική θητεία, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη.

Αφού εξήγησε ότι «υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα», ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις εκλογές και για τη στόχευση της Νέας Δημοκρατίας.

Advertisement

Advertisement

«Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του.»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη συνέπεια λόγων και έργων που έχει επιδείξει η κυβέρνηση:

«Και όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια.»

Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής ανακοινώνοντας ότι οι έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου αναμένεται να ξεκινήσουν πιθανότατα την άνοιξη.

«Είμαι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου», τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «από το 1970, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά.»

Αυτό που επίσης υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ότι «η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.»