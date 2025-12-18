Φθορά της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων και του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Η ΝΔ σημειώνει 21%, με πτώση 1,6% σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση πριν ένα μήνα, ενώ ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας καταγράφουν κέρδη.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 21%

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

Ελληνική Λύση: 9%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%



Νίκη: 1,6%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Φωνή Λογικής: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,1%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 0,4%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,8%

ΛΟΙΠΑ 3,8%

ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ 4,7%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 9,3%

ΔΑ 2,3%

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 27%

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 14,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 12,5%

ΚΚΕ: 8,4%

Ελληνική Λύση: 11,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Νίκη: 2,1%

ΜέΡΑ25: 3,6%

Νέα Αριστερά: 2,7%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,4%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 0,5%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,1%

ΛΟΙΠΑ 4,6%

Οι απαντήσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Σχετικά με την πιθανότητα υποστήριξης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καταγράφονται τα εξής:

Πολύ πιθανό 11 %

Αρκετά πιθανό 11%

Όχι και τόσο πιθανό 14%

Απίθανο 63%

ΔΓ/ΔΑ 1%



Όσον αφορά την πιθανότητα υποστήριξης κόμματος του Αντώνη Σαμαρά καταγράφονται τα εξής:

Πολύ πιθανό 5 %

Αρκετά πιθανό 9%

Όχι και τόσο πιθανό 17%

Απίθανο 68%

ΔΓ/ΔΑ 1%



Όσον αφορά την πιθανότητα υποστήριξης κόμματος της κας Καρυστιανού καταγράφονται τα εξής:

Πολύ πιθανό 14%

Αρκετά πιθανό 16%

Όχι και τόσο πιθανό 20%

Απίθανο 47%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Πλειοψηφική υποστήριξη στον αγώνα των αγροτών

Σε πείσμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως στρεφόμενες κατά του κοινωνικού συνόλου, αφού αποτελούν «ταλαιπωρία», η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών (81%). Μάλιστα σε όλες τις πολιτικές εντάξεις πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι δίκαια αιτήματα, με πιο ισχυρή την αντίθεση στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, ενώ αντίστοιχα οι αγρότες έχουν την μεγάλη υποστήριξη των εργατών, των μικρομεσαίων και της μεσαίας τάξης, ενώ ακόμη και η ανώτερη τάξη θεωρεί τα αιτήματα δίκαια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση (63%) δήλωσαν ότι θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή πάλης που έχουν επιλέξει οι αγρότες και μόνο το 35% τη θεωρεί αδικαιολόγητη. Αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι ψηφοφόροι θεωρούν δικαιολογημένη την μορφή κινητοποίησης και μόνο στους κεντροδεξιούς και κεντρώους πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι αδικαιολόγητη. Αντίστοιχα, αγρότες, εργάτες, μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη θεωρούν δικαιολογημένη την μορφή πάλης και μόνο όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως ανώτερη τάξη τοποθετούνται κατά πλειοψηφία αρνητικά.