Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, με το κυβερνών κόμμα να προηγείται καθαρά έναντι του ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόθεση ψήφου — όπου μετρώνται αποκλειστικά τα υφιστάμενα κόμματα — η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή άνοδο και φτάνει στο 22,3%. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 9,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,2% και η Ελληνική Λύση στο 8,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει υψηλή, στο 11,7%.

Εκτίμηση ψήφου: Κάτω από το 30% η ΝΔ – χωρίς προοπτική αυτοδυναμίας

Στην εκτίμηση ψήφου, η Metron Analysis τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία στο 28,5%, καταγράφοντας μικρή άνοδο, αλλά παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% και μακριά από κάθε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας.

Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 12,5%, ενώ πτώση καταγράφουν και η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,7% και η Ελληνική Λύση στο 10,7%. Αντίθετα, ανοδική τάση εμφανίζουν τα «Λοιπά» κόμματα.





Καταλληλότητα για πρωθυπουργός: Πρώτος ο Μητσοτάκης, αλλά με φθορά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ωστόσο η συνολική του αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι αρνητική. Το 68% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη για τον πρωθυπουργό, έναντι 27% που εκφράζει θετική άποψη, με τη μικρή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις να μην αναιρεί τη συνολική εικόνα φθοράς.

Στην αυθόρμητη ερώτηση για τον καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό, η απάντηση «Κανένας» διατηρεί το προβάδισμα με 29%, έναντι 27% του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αρνητική συνολική εικόνα για την κυβέρνηση

Η συνολική αποτίμηση του κυβερνητικού έργου παραμένει έντονα αρνητική. Το 70% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, ενώ μόλις το 25% εκφράζεται θετικά.

Η κυβέρνηση λαμβάνει αρνητική βαθμολογία σχεδόν σε όλους τους τομείς πολιτικής, με μοναδική σχετική εξαίρεση την εξωτερική πολιτική. «Κόκκινες κάρτες» καταγράφονται για την καθημερινότητα, την οικονομία, αλλά και για τη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά



Ακρίβεια, οικονομία και κρίση θεσμών τα βασικά προβλήματα

Στο ερώτημα για την πορεία της χώρας, το 69% των ερωτηθέντων απαντά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 26% εκτιμά ότι βαδίζει προς τη σωστή.

Ως κυριότερα προβλήματα αναδεικνύονται η ακρίβεια και η οικονομία, ενώ συνεχίζει να αυξάνεται και το ποσοστό των πολιτών που αναφέρουν την κρίση των θεσμών. Οι απαντήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την κρίση του κόστους ζωής αλλά και με τον αντίκτυπο εξελίξεων όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοδική τάση καταγράφουν επίσης οι αναφορές στην ανασφάλεια και την κυβερνητική ανεπάρκεια.



Ιδιαίτερα αρνητική παραμένει η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 81% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη για το ΠΑΣΟΚ, ποσοστό που καταγράφεται σταθερά σε όλες τις πρόσφατες έρευνες και υποδηλώνει δομική αδυναμία να λειτουργήσει ως αξιόπιστο αντίπαλο δέος.

Αντίστοιχα αρνητική είναι και η αξιολόγηση του Νίκου Ανδρουλάκη, με 79% αρνητικές γνώμες.





Ισχυρή κοινωνική στήριξη στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Παρά την ολοκλήρωση των αγροτικών κινητοποιήσεων και την κυβερνητική προσπάθεια να παρουσιαστούν ως αντικοινωνικές, η κοινωνική τους στήριξη παραμένει ισχυρή. Το 75% των πολιτών θεωρεί ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, με πλειοψηφική στήριξη σε όλες τις πολιτικές και κοινωνικές κατηγορίες, πλην των κεντροδεξιών.

Τα μπλόκα θεωρούνται δικαιολογημένη μορφή αγώνα από το 63% των ερωτηθέντων, με μεγαλύτερη υποστήριξη από όσους αυτοτοποθετούνται στο κέντρο και αριστερότερα, και μεγαλύτερη αντίθεση από τους κεντροδεξιούς και την ανώτερη κοινωνική τάξη.





Δημοτικότητες

Η δημοτικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας εμφανίζει μικρή βελτίωση, ωστόσο παραμένει συνολικά αρνητική, πιθανότατα λόγω της εικόνας του «κομματικού» Προέδρου. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Βουλής διατηρεί σχετικά θετικότερη εικόνα, με 40% θετικές και 46% αρνητικές γνώμες.

Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών καταγράφεται άνοδος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αντίθετα, πτωτική τάση εμφανίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ισχυρό αίτημα για πρόωρες εκλογές

Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες εκτιμούν ότι πρέπει να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές. Η άποψη αυτή κυριαρχεί μεταξύ αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ενώ αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου, όπου υπέρ των πρόωρων εκλογών τάσσονται κυρίως οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και όσοι επιλέγουν «λοιπά». Οι αναποφάσιστοι εμφανίζονται περίπου μοιρασμένοι.

Τι λένε για κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση εξετάζει και τη δυνητική απήχηση κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 10% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας αφετηρία 19%, με ισχυρότερη απήχηση στην αριστερά, την κεντροαριστερά και το κέντρο.

Για ενδεχόμενο σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 4% δηλώνει πολύ πιθανό και το 7% αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει, διαμορφώνοντας συνολική δυνητική απήχηση 11%, κυρίως σε κεντροδεξιούς, δεξιούς και κεντρώους ψηφοφόρους.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Το 16% δηλώνει πολύ πιθανό να την ψηφίσει (+2% από την προηγούμενη μέτρηση) και το 17% αρκετά πιθανό, συγκροτώντας ισχυρή δυνητική αφετηρία. Η απήχησή της είναι εντονότερη στο κέντρο, αλλά εκτείνεται και σε κεντροαριστερούς, αριστερούς και δεξιούς ψηφοφόρους.

Η κ. Καρυστιανού καταγράφει και υψηλή προσωπική δημοφιλία, με 50% θετικές και 42% αρνητικές γνώμες, ξεπερνώντας όλους τους ενεργούς πολιτικούς αρχηγούς. Σύμφωνα με τη σύγκριση της έρευνας, υπερέχει της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλες τις πολιτικές κατηγορίες, με εξαίρεση τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Δείτε ολόκληρη τη δημοσκόπηση του Mega: