Στο 24% βρίσκεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 10,5% και μετά η Πλεύση Ελευθερίας (8%), η Ελληνική Λύση (7,5%), το ΚΚΕ (6,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (4,5%), η Φωνή Λογικής (3,5%) το Μέρα25 (2,5%), η Νίκη (1,5%), η Νέα Αριστερά (1,5%), το Κίνημα Δημοκρατίας (1,5%) και οι Σπαρτιάτες στο 1%.

Το υπό δημιουργία κόμμα που δείχνει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής, είναι της Μαρίας Καρυστιανού με αυτό του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί και μετά να έρχεται αυτό του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

Δείτε την πλήρη δημοσκόπηση: