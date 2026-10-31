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Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού υπερασπίζεται τις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και την οικονομία, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που πλήττουν τα νοικοκυριά.

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο κ.

Ρωμανός εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός αδικεί τον εαυτό του με την τρέχουσα κριτική του στάση απέναντι στην κυβέρνηση.

Σχετικά με την αντιπολίτευση, ο ίδιος επισημαίνει την ανάγκη για ισχυρό αντίλογο, απορρίπτοντας παράλληλα τις καταγγελίες περί έλλειψης ελευθερίας στον Τύπο και διαφθοράς στο κράτος.

Κλείνοντας, ο κ.

Ρωμανός υπογραμμίζει πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει ενωμένη μέσω της σύνθεσης διαφορετικών δυνάμεων, παρά τις υπαρκτές εσωκομματικές πιέσεις που δέχεται η παράταξη.

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Από την ψυχολογία και τις σπουδές στο εξωτερικό, στο μάρκετινγκ, στην επιχειρηματικότητα και τελικά στην πολιτική. Ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού και πρώην Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μιλά στη HuffPost και στον Τέρενς Κουίκ σε μια συνέντευξη που εξελίχθηκε περισσότερο σε ζωντανό πολιτικό διάλογο, με διαφωνίες, προσωπικές αναφορές και αιχμηρές τοποθετήσεις.

«Η περίοδος Τσίπρα με οδήγησε στην πολιτική»

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Ο Νίκος Ρωμανός εξηγεί ότι η απόφασή του να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική γεννήθηκε την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα, όταν ο ίδιος δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης.

Κατά την άποψή του, ο Αλέξης Τσίπρας εκμεταλλεύτηκε την κοινωνική οργή της οικονομικής κρίσης, υποσχόμενος πράγματα που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

«Το βασικό πρόβλημα εκείνης της περιόδου ήταν η υποκρισία», υποστηρίζει, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό ευθύνη για την επιστροφή της χώρας σε οικονομικές περιπέτειες.

Όταν του υπενθυμίζω ότι στα μνημόνια οδηγηθήκαμε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, επιμένει στην κριτική του, επικαλούμενος τις οικονομικές επιλογές προηγούμενων δεκαετιών. Κυρίως της δεκαετίας ´80 του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Τσίπρας επιχειρεί ένα αποτυχημένο rebranding»

Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τον συνομιλητή μου.

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«Επιχειρεί ίσως το πιο αποτυχημένο rebranding στην ιστορία», λέει χαρακτηριστικά, θεωρώντας ότι επαναφέρει τη ρητορική της μνημονιακής περιόδου σε εντελώς διαφορετικές διεθνείς συνθήκες.

Τον ρωτώ μήπως αυτή η διαρκής ενασχόληση αποκαλύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία τον θεωρεί σοβαρό αντίπαλο. Ο Ρωμανός απαντά ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν είναι τα πρόσωπα της αντιπολίτευσης, αλλά τα προβλήματα των πολιτών.

«Ο Σαμαράς προσέφερε στη χώρα, αλλά σήμερα αδικεί τον εαυτό του»

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Για τον Αντώνη Σαμαρά επιλέγει αρχικά αναγνωριστικούς τόνους.

«Υπήρξε ένας από τους πρωθυπουργούς που προσέφεραν στη χώρα. Κυβέρνησε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με σοβαρότητα», σημειώνει.

Ωστόσο, εκφράζει σαφή διαφωνία με τη σημερινή στάση του.

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Εκτιμά ότι, εάν προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, με την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα, «αδικεί τον εαυτό του».

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν τον ρωτώ εάν η κυβερνητική εξωτερική πολιτική καταγράφει νίκες ή υποχωρήσεις.

Ελληνοτουρκικά, ΑΟΖ και Μονή Σινά

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Ο Ρωμανός υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική, επικαλούμενος την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τις ενεργειακές έρευνες, τις αμυντικές συμφωνίες και τον Κάθετο Διάδρομο.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη Μονή Σινά και στις εξελίξεις για το καθεστώς της, τις οποίες χαρακτηρίζει ιστορικής σημασίας.

Του θέτω το ερώτημα γιατί, μπροστά σε τόσο σύνθετα εθνικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός δεν ζητά σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Απαντά ότι υπάρχουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ότι δεν συντρέχουν συνθήκες κρίσης που να επιβάλλουν μια τέτοια πρωτοβουλία.

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«Η οικονομική ανάπτυξη δεν φτάνει όσο πρέπει στο οικογενειακό τραπέζι»

Η συζήτηση περνά στην ακρίβεια, στα ενοίκια και στην καθημερινότητα.

Του επισημαίνω ότι ακόμη και όταν οι μακροοικονομικοί δείκτες βελτιώνονται, τα αποτελέσματα δεν γίνονται επαρκώς αισθητά στην οικογένεια.

Ο Ρωμανός αναγνωρίζει ότι η οικονομική πρόοδος «δεν φτάνει στον βαθμό που θα έπρεπε», αποδίδοντας μέρος του προβλήματος στις διεθνείς πληθωριστικές και ενεργειακές πιέσεις.

Υπερασπίζεται τη συνέχιση των φορολογικών ελαφρύνσεων και των μέτρων στήριξης, απορρίπτοντας αλλαγή της βασικής οικονομικής κατεύθυνσης.

Αντιπολίτευση, Τέμπη και ελευθερία του Τύπου

«Είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία να μην υπάρχει ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση», αναφέρει, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει και ορισμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Η αντιπαράθεσή μας γίνεται εντονότερη για τα Τέμπη, τη διαφθορά και την ενημέρωση. Ο Ρωμανός καταγγέλλει αναπαραγωγή αναπόδεικτων, κατά την εκτίμησή του, ισχυρισμών, ενώ του υπενθυμίζω τις ευθύνες της κυβέρνησης και την κριτική που δέχεται από πολίτες και μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος δηλώνει ότι επιθυμεί αντικειμενική δημοσιογραφική κρίση, όχι υποστήριξη προς την κυβέρνηση.

Οι εντός των κομμάτων αντίπαλοι

Κλείνουμε με μια προσωπική ανάμνησή μου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος μου είχε πει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι βρίσκονται απέναντι, αλλά οι δυσκολότερες συγκρούσεις συχνά προέρχονται από το ίδιο το κόμμα.

Ο Ρωμανός αναγνωρίζει ότι οι εσωκομματικές πιέσεις είναι πολλές, επιμένοντας όμως πως η Νέα Δημοκρατία έχει διατηρήσει την πολιτική της παρουσία χάρη στη δυνατότητα σύνθεσης διαφορετικών δυνάμεων.

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με την ευχή να υπάρξει προεκλογική αντιπαράθεση χωρίς τοξικότητα. Αν και ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.