«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα» αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από βίντεο από ΑΙ.

Το βίντεο αρχίζει από την εκλογή στην προεδρία της ΝΔ το 2016 και κλείνει με την Ελλάδα «ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2025».

