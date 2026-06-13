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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στη Ρόδο. Και η επίσκεψη αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο πρωθυπουργικό ταξίδι. Είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των περιοδειών που έχουν αρχίσει να «τρέχουν» εδώ και λίγες εβδομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας το καθαρό σήμα ότι η πολιτική ζωή εισέρχεται πλέον σε μια μακρά, αλλά πολύ δυνατή προεκλογική περίοδο.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στο νησί της Ρόδου, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσκεψη στο παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, στον Λιμένα, σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνάντηση με πολίτες στην πόλη και στη συνέχεια επίσκεψη στην Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη.

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Το πολιτικό μήνυμα, ωστόσο, είναι ευρύτερο από το τοπικό πρόγραμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κινείται πια μόνο με όρους κυβερνητικής διαχείρισης. Κινείται με όρους πολιτικής προετοιμασίας για την επόμενη μεγάλη αναμέτρηση. Οι περιοδείες στην περιφέρεια, η επανενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού, η ανάδειξη έργων και παρεμβάσεων, αλλά και η παράλληλη συζήτηση για την «Ατζέντα 2030», δείχνουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ήδη πατήσει το κουμπί της εκκίνησης.

Με άλλα λόγια: μπαίνουμε πια, αν δεν μπήκαμε ήδη, στην ευθεία μιας προεκλογικής περιόδου που μπορεί να είναι μακρά χρονικά, αλλά θα είναι πολιτικά εξαιρετικά πυκνή.

Η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων μέχρι την άνοιξη του 2027. Και αυτό σημαίνει καθημερινή παρουσία, επαφή με τους πολίτες, προβολή του κυβερνητικού έργου, αλλά και διαρκή υπενθύμιση του βασικού διλήμματος που θα επιχειρήσει να θέσει η Νέα Δημοκρατία: σταθερότητα, συνέχεια και αυτοδυναμία ή πολιτική αβεβαιότητα.

Στον σχεδιασμό αυτόν εντάσσεται και η προσπάθεια να παρουσιαστεί η επόμενη τετραετία όχι απλώς ως συνέχεια της σημερινής διακυβέρνησης, αλλά ως ένα νέο κεφάλαιο με ορίζοντα το 2030. Η λεγόμενη «Ατζέντα 2030» θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, τον κορμό των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την επόμενη εκλογική μάχη.

Στο επίκεντρο μπαίνει αναπόφευκτα η οικονομία. Η ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα, η μεσαία τάξη, οι ευάλωτες ομάδες και οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται ενόψει ΔΕΘ θα αποτελέσουν τα μεγάλα πεδία πάνω στα οποία θα κριθεί το κυβερνητικό αφήγημα. Γιατί η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι πολίτες δεν θα κρίνουν μόνο τους δείκτες, αλλά κυρίως το τι φτάνει στην τσέπη και στην καθημερινότητά τους.

Η Ρόδος, λοιπόν, είναι σήμερα ένας σταθμός. Όχι ο πρώτος και σίγουρα όχι ο τελευταίος. Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός δείχνει να έχει μπει σε ρυθμό συνεχούς πολιτικής εξόρμησης. Και όσο πλησιάζει το 2027, αυτές οι μετακινήσεις θα αποκτούν ολοένα και πιο σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά.

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Υπάρχει, πάντως, και η πιο ανθρώπινη, σχεδόν καθημερινή πινελιά της σημερινής περιοδείας. Όπως είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, άλλαξε το πρόγραμμά του στη Ρόδο ώστε το βράδυ να μπορέσει να παρακολουθήσει το μεγάλο μπασκετικό ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού.

«Αυτό το ματς δεν χάνεται», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας, όπως πρόσθεσε, «ως τηλεθεατής».

Η ατάκα μπορεί να ακούγεται ελαφριά μέσα στη βαριά πολιτική ατζέντα των ημερών. Όμως αποτυπώνει και κάτι ακόμη: ότι η πολιτική, ακόμη και όταν μπαίνει σε προεκλογική ταχύτητα, συναντά πάντα την καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα σήμερα έχει Ρόδο, περιοδεία, εκλογές στο βάθος και μπάσκετ το βράδυ.

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Το βέβαιο είναι ότι από εδώ και πέρα κάθε επίσκεψη, κάθε περιφερειακή σύσκεψη, κάθε έργο που εγκαινιάζεται ή ανακοινώνεται, κάθε δημόσια παρέμβαση του πρωθυπουργού θα διαβάζεται πλέον μέσα από το πρίσμα του 2027.

Η προεκλογική περίοδος μπορεί να μην έχει κηρυχθεί θεσμικά. Πολιτικά, όμως, έχει ήδη αρχίσει.

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