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Η προσχώρησή του Αντιναύαρχου Στέλιου φενέκου ανακοινώθηκε χθες 2 Νοεμβρίου με σκοπό να ενισχύσει το ΠΑΣΟΚ στους τομείς της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Στέλιος Φενέκος, ο οποίος στο παρελθόν είχε ιδρύσει και ηγηθεί του πολιτικού σχηματισμού «Κοινωνία Αξιών», εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που πραγματοποιεί η Χαριλάου Τρικούπη.

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Ο Στέλιος Φενέκος αποφοίτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και υπηρέτησε επί σειρά ετών σε μάχιμες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιναυάρχου.

Είναι ευρύτερα γνωστός για τις αναλύσεις του σε θέματα στρατηγικής και ασφάλειας στα ΜΜΕ, καθώς και για την πολιτική του δραστηριότητα με την «Κοινωνία Αξιών», με την οποία είχε αναδείξει ζητήματα αξιοκρατίας, θεσμικής θωράκισης και οικονομικής ανάπτυξης.